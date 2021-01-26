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Ключ трубный двухрычажный Brigadier 22022 1.5", 45 градусов
4.9
8
Найти аналог
Ключи трубные и газовые
    Ключ трубный двухрычажный Brigadier 22022 1.5", 45 градусов
    Арт. X96835
    4.9
    8
    Ключ трубный двухрычажный Brigadier 22022 1.5", 45 градусов

      Ключ трубный двухрычажный Brigadier 22022 1.5", 45 градусов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X96835
      4.9
      8

      Характеристики

      Производитель
      		Brigadier
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. размер ключа, мм
      		38
      Тип
      		шведский (рычажный)
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии

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