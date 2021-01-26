Ключ трубный двухрычажный Brigadier 22022 1.5", 45 градусов
Арт. X96835
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Макс. размер ключа, мм
|38
|
Тип
|шведский (рычажный)
С этим товаром смотрят
- Двухрычажный трубный ключ (45 градусов, 410 мм) Brigadier 22022 рассчитан на работу с трубами и трубным крепежом диаметром до полутора дюймов или 37 мм. Узкие губки позволяют эффективно работать в стесненном пространстве. Изделие выполнено из хромованадиевой стали.