Ключ трубный двухрычажный Brigadier 22022 1.5", 45 градусов

Двухрычажный трубный ключ (45 градусов, 410 мм) Brigadier 22022 рассчитан на работу с трубами и трубным крепежом диаметром до полутора дюймов или 37 мм. Узкие губки позволяют эффективно работать в стесненном пространстве. Изделие выполнено из хромованадиевой стали.