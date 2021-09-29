Ключ трубный Энкор 19991 1", 90 градусов
Арт. Х130238445
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. размер ключа, мм
|25
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Мин. размер ключа, мм
|0
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- Трубный ключ Энкор 19991 применяется для монтажа трубных систем: газовых и водопроводных. Для избежания проскальзывания губок инструмента они оснащены специальной ребристой поверхностью. Ключ надежен и долговечен в работе, так как он полностью изготовлен из качественных материалов.