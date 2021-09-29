Ключ трубный Энкор 19991 1", 90 градусов

Трубный ключ Энкор 19991 применяется для монтажа трубных систем: газовых и водопроводных. Для избежания проскальзывания губок инструмента они оснащены специальной ребристой поверхностью. Ключ надежен и долговечен в работе, так как он полностью изготовлен из качественных материалов.

