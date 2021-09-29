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Ключ трубный Энкор 19991 1", 90 градусов
5.0
1
830 ₽
Ключи трубные и газовые
    Ключ трубный Энкор 19991 1", 90 градусов
    Арт. Х130238445
    5.0
    1
    Ключ трубный Энкор 19991 1", 90 градусов

      Ключ трубный Энкор 19991 1", 90 градусов

      830 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х130238445
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. размер ключа, мм
      		25
      Мин. размер ключа, мм
      		0
      Все характеристики
      830 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Трубный ключ Энкор 19991 применяется для монтажа трубных систем: газовых и водопроводных. Для избежания проскальзывания губок инструмента они оснащены специальной ребристой поверхностью. Ключ надежен и долговечен в работе, так как он полностью изготовлен из качественных материалов.