Ключ трубный газовый Rothenberger 90", 1 1/2", 7.0111X

Преимущества:

Превосходное качество;

Стойкость к износу;

Узкий зев;

Губки отшлифованы;

Удобная регулировочная гайка;

Наклон угла губок 90°.

Угловой трубный ключ Rothenberger 70111X применяется для монтажа трубных систем. Инструмент обеспечивает крепкий обхват заготовки при завинчивании и отвинчивании резьбовых соединений. Головка ключа отклонена под прямым углом, губки заужены, такие качества обеспечивают комфортное использование в труднодоступных местах.