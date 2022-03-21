Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Ключ трубный газовый Rothenberger 90", 1 1/2", 7.0111X
5.0
2
Найти аналог
Ключи трубные и газовые
    Ключ трубный газовый Rothenberger 90", 1 1/2", 7.0111X
    Арт. X65645
    5.0
    2
    Ключ трубный газовый Rothenberger 90", 1 1/2", 7.0111X
    Ключ трубный газовый Rothenberger 90", 1 1/2", 7.0111X
      Ключ трубный газовый Rothenberger 90", 1 1/2", 7.0111X
      Ключ трубный газовый Rothenberger 90", 1 1/2", 7.0111X

      Ключ трубный газовый Rothenberger 90", 1 1/2", 7.0111X

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X65645
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Rothenberger
      Страна производства
      		Испания
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. размер ключа, мм
      		48
      Тип
      		шведский (рычажный)
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Угловой трубный ключ Rothenberger 70111X применяется для монтажа трубных систем. Инструмент обеспечивает крепкий обхват заготовки при завинчивании и отвинчивании резьбовых соединений. Головка ключа отклонена под прямым углом, губки заужены, такие качества обеспечивают комфортное использование в труднодоступных местах.

        Преимущества:

        • Превосходное качество;
        • Стойкость к износу;
        • Узкий зев;
        • Губки отшлифованы;
        • Удобная регулировочная гайка;
        • Наклон угла губок 90°.