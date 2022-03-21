Ключ трубный газовый Rothenberger 90", 1 1/2", 7.0111X
Арт. X65645
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Испания
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Родина бренда
|Германия
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Макс. размер ключа, мм
|48
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Тип
|шведский (рычажный)
- Угловой трубный ключ Rothenberger 70111X применяется для монтажа трубных систем. Инструмент обеспечивает крепкий обхват заготовки при завинчивании и отвинчивании резьбовых соединений. Головка ключа отклонена под прямым углом, губки заужены, такие качества обеспечивают комфортное использование в труднодоступных местах.
Преимущества:
- Превосходное качество;
- Стойкость к износу;
- Узкий зев;
- Губки отшлифованы;
- Удобная регулировочная гайка;
- Наклон угла губок 90°.