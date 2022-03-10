Ключ трубный газовый Rothenberger 90" 1" 7.0110X

Преимущества:

Отличное качество;

Высокая надежность;

Устойчивость к износу;

Узкая рабочая часть;

Шлифованные губки;

Удобная регулировочная гайка;

Наклон угла губок 90°.

Угловой трубный ключ Rothenberger 70110X служит для надежной фиксации заготовок при монтаже трубных систем. Инструмент широко применяется в сфере слесарно-монтажных работ. Узкая головка, расположенная под прямым углом, обеспечивает удобство работы в труднодоступных местах.