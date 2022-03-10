Ключ трубный газовый Rothenberger 90" 1" 7.0110X
Арт. X65644
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Испания
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Родина бренда
|Германия
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Макс. размер ключа, мм
|38
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Тип
|шведский (рычажный)
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- Угловой трубный ключ Rothenberger 70110X служит для надежной фиксации заготовок при монтаже трубных систем. Инструмент широко применяется в сфере слесарно-монтажных работ. Узкая головка, расположенная под прямым углом, обеспечивает удобство работы в труднодоступных местах.
Преимущества:
- Отличное качество;
- Высокая надежность;
- Устойчивость к износу;
- Узкая рабочая часть;
- Шлифованные губки;
- Удобная регулировочная гайка;
- Наклон угла губок 90°.