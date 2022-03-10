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Ключ трубный газовый Rothenberger 90" 1" 7.0110X
5.0
2
3 175 ₽
Ключи трубные и газовые
    Ключ трубный газовый Rothenberger 90" 1" 7.0110X
    Арт. X65644
    5.0
    2
    Ключ трубный газовый Rothenberger 90" 1" 7.0110X

      Ключ трубный газовый Rothenberger 90" 1" 7.0110X

      3 175 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X65644
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Rothenberger
      Страна производства
      		Испания
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. размер ключа, мм
      		38
      Тип
      		шведский (рычажный)
      Все характеристики
      3 175 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Угловой трубный ключ Rothenberger 70110X служит для надежной фиксации заготовок при монтаже трубных систем. Инструмент широко применяется в сфере слесарно-монтажных работ. Узкая головка, расположенная под прямым углом, обеспечивает удобство работы в труднодоступных местах.

        Преимущества:

        • Отличное качество;
        • Высокая надежность;
        • Устойчивость к износу;
        • Узкая рабочая часть;
        • Шлифованные губки;
        • Удобная регулировочная гайка;
        • Наклон угла губок 90°.