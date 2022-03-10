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Ключ трубный газовый Rothenberger Super S 45" 1 1/2" 7.0123X
5.0
2
4 280 ₽
Ключи трубные и газовые
    Ключ трубный газовый Rothenberger Super S 45" 1 1/2" 7.0123X
    Арт. X65603
    5.0
    2
    Ключ трубный газовый Rothenberger Super S 45" 1 1/2" 7.0123X
    Ключ трубный газовый Rothenberger Super S 45" 1 1/2" 7.0123X
      Ключ трубный газовый Rothenberger Super S 45" 1 1/2" 7.0123X
      Ключ трубный газовый Rothenberger Super S 45" 1 1/2" 7.0123X

      Ключ трубный газовый Rothenberger Super S 45" 1 1/2" 7.0123X

      4 280 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X65603
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Rothenberger
      Страна производства
      		Испания
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. размер ключа, мм
      		38
      Тип
      		шведский (рычажный)
      Все характеристики
      4 280 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Газовый ключ 45' 1.1/2 Rothenberger SUPER S 70123X - прочный и надежный в работе ручной инструмент для монтажа трубных систем. Фиксация в трех точках обеспечивает крепкий зажим даже гладких труб и других изделий различной формы. Инструмент имеет усиленную конструкцию, его рукоятка имеет двойной Т-образный профиль.

        Преимущества:

        • Трехточечное удержание трубы;
        • Ковано-штампованная конструкция;
        • Индукционная закалка зубьев;
        • Износоустойчивость;
        • Превосходное качество;
        • Шлифованные губки;
        • Усиленная гильза;
        • Узкий зев;
        • Универсальное использование;
        • Повышенный рабочий ресурс.