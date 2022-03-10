Ключ трубный газовый Rothenberger Super S 45" 1 1/2" 7.0123X

Преимущества:

Трехточечное удержание трубы;

Ковано-штампованная конструкция;

Индукционная закалка зубьев;

Износоустойчивость;

Превосходное качество;

Шлифованные губки;

Усиленная гильза;

Узкий зев;

Универсальное использование;

Повышенный рабочий ресурс.

Газовый ключ 45' 1.1/2 Rothenberger SUPER S 70123X - прочный и надежный в работе ручной инструмент для монтажа трубных систем. Фиксация в трех точках обеспечивает крепкий зажим даже гладких труб и других изделий различной формы. Инструмент имеет усиленную конструкцию, его рукоятка имеет двойной Т-образный профиль.