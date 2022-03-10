Ключ трубный газовый Rothenberger Super S 45" 1 1/2" 7.0123X
Арт. X65603
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Испания
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Родина бренда
|Германия
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Макс. размер ключа, мм
|38
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Тип
|шведский (рычажный)
- Газовый ключ 45' 1.1/2 Rothenberger SUPER S 70123X - прочный и надежный в работе ручной инструмент для монтажа трубных систем. Фиксация в трех точках обеспечивает крепкий зажим даже гладких труб и других изделий различной формы. Инструмент имеет усиленную конструкцию, его рукоятка имеет двойной Т-образный профиль.
Преимущества:
- Трехточечное удержание трубы;
- Ковано-штампованная конструкция;
- Индукционная закалка зубьев;
- Износоустойчивость;
- Превосходное качество;
- Шлифованные губки;
- Усиленная гильза;
- Узкий зев;
- Универсальное использование;
- Повышенный рабочий ресурс.