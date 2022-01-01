Ключ трубный газовый Rothenberger SUPER S 45" 2" 7.0124X

Описание товара:

Особенности:

Зубья с индукционной закалкой наклонены против направления вращения, что предотвращает проскальзывание: надежный захват.

Рукоятка с двойным T-профилем, идеальна для зажима материала различной формы: универсальное использование.

Фиксация в трех точках: самозахватывающий ключ, надежный, прочный захват и зажим даже гладких труб.

Газовый ключ Rothenberger SUPER S 45" 2" 7.0124Х - прочный и надежный в работе ручной инструмент для монтажа трубных систем.