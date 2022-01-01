Ключ трубный газовый Rothenberger SUPER S 45" 2" 7.0124X
Арт. X65604
Характеристики
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Производитель
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Тип
|шведский (рычажный)
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Угол губок, град
|45
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Номер ключа
|КТР-4
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Длина, мм
|540
Описание товара:Газовый ключ Rothenberger SUPER S 45" 2" 7.0124Х - прочный и надежный в работе ручной инструмент для монтажа трубных систем.
Особенности:
- Зубья с индукционной закалкой наклонены против направления вращения, что предотвращает проскальзывание: надежный захват.
- Рукоятка с двойным T-профилем, идеальна для зажима материала различной формы: универсальное использование.
- Фиксация в трех точках: самозахватывающий ключ, надежный, прочный захват и зажим даже гладких труб.