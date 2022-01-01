Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Ключ трубный газовый Rothenberger SUPER S 45" 2" 7.0124X
Найти аналог
Ключи трубные и газовые
    Ключ трубный газовый Rothenberger SUPER S 45" 2" 7.0124X
    Арт. X65604
    Ключ трубный газовый Rothenberger SUPER S 45" 2" 7.0124X

      Ключ трубный газовый Rothenberger SUPER S 45" 2" 7.0124X

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X65604

      Характеристики

      Производитель
      		Rothenberger
      Тип
      		шведский (рычажный)
      Угол губок, град
      		45
      Номер ключа
      		КТР-4
      Длина, мм
      		540
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание товара:

        Газовый ключ Rothenberger SUPER S 45" 2" 7.0124Х - прочный и надежный в работе ручной инструмент для монтажа трубных систем. 

        Особенности:

        • Зубья с индукционной закалкой наклонены против направления вращения, что предотвращает проскальзывание: надежный захват.
        • Рукоятка с двойным T-профилем, идеальна для зажима материала различной формы: универсальное использование.
        • Фиксация в трех точках: самозахватывающий ключ, надежный, прочный захват и зажим даже гладких труб.