Ключ трубный газовый Rothenberger Super S 45" 3" 7.0125
Арт. X656133
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Испания
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Родина бренда
|Германия
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Макс. размер ключа, мм
|75
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Тип
|шведский (рычажный)
- Газовый ключ 45' 3 Rothenberger SUPER S 70125 - идеальный вариант для профессионального использования. Усиленная конструкция ключа и качественный материал корпуса значительно повышают рабочий ресурс, что позволяет подвергать его частым и высоким нагрузкам. Ключ является самозахватывающим, обеспечивает трехточечный зажим. Подходит для монтажа труб даже с гладкими поверхностями.
Преимущества:
- Изделие немецкого качества;
- Шлифованные губки;
- Усиленная гильза;
- Узкий зев;
- Универсальное использование;
- Длительный срок эксплуатации;
- Трехточечное удержание трубы;
- Ковано-штампованная конструкция;
- Индукционная закалка зубьев;
- Устойчивость к износу;
- Т-образный профиль ручки.