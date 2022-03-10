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Ключ трубный газовый Rothenberger Super S 45" 3" 7.0125
5.0
2
Найти аналог
Ключи трубные и газовые
    Ключ трубный газовый Rothenberger Super S 45" 3" 7.0125
    Арт. X656133
    5.0
    2
    Ключ трубный газовый Rothenberger Super S 45" 3" 7.0125

      Ключ трубный газовый Rothenberger Super S 45" 3" 7.0125

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X656133
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Rothenberger
      Страна производства
      		Испания
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. размер ключа, мм
      		75
      Тип
      		шведский (рычажный)
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Газовый ключ 45' 3 Rothenberger SUPER S 70125 - идеальный вариант для профессионального использования. Усиленная конструкция ключа и качественный материал корпуса значительно повышают рабочий ресурс, что позволяет подвергать его частым и высоким нагрузкам. Ключ является самозахватывающим, обеспечивает трехточечный зажим. Подходит для монтажа труб даже с гладкими поверхностями.

        Преимущества:

        • Изделие немецкого качества;
        • Шлифованные губки;
        • Усиленная гильза;
        • Узкий зев;
        • Универсальное использование;
        • Длительный срок эксплуатации;
        • Трехточечное удержание трубы;
        • Ковано-штампованная конструкция;
        • Индукционная закалка зубьев;
        • Устойчивость к износу;
        • Т-образный профиль ручки.