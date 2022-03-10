Ключ трубный газовый Rothenberger Super S 45" 3" 7.0125

Преимущества:

Изделие немецкого качества;

Шлифованные губки;

Усиленная гильза;

Узкий зев;

Универсальное использование;

Длительный срок эксплуатации;

Трехточечное удержание трубы;

Ковано-штампованная конструкция;

Индукционная закалка зубьев;

Устойчивость к износу;

Т-образный профиль ручки.

Газовый ключ 45' 3 Rothenberger SUPER S 70125 - идеальный вариант для профессионального использования. Усиленная конструкция ключа и качественный материал корпуса значительно повышают рабочий ресурс, что позволяет подвергать его частым и высоким нагрузкам. Ключ является самозахватывающим, обеспечивает трехточечный зажим. Подходит для монтажа труб даже с гладкими поверхностями.