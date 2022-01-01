Ключ трубный газовый STURM 1045-01-PW38 тип S, 38 мм
Арт. Х1302322
Характеристики
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Производитель
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Макс. размер ключа, мм
|38
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Тип
|шведский (рычажный)
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Покрытие
|порошковая окраска
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Угол губок, град
|90
Описание товара:Трубный газовый ключ Sturm 1045-02-PW38 предназначен для захвата деталей различного поперечного сечения в труднодоступных местах. Ширина захвата составляет 38 мм. Инструмент изготовлен из хромованадиевой стали, что делает его прочным и долговечным.
Особенности и преимущества:
- Надёжная фиксация: ребристые губки трубного газового ключа Sturm 1045-02-PW38 крепко захватывают деталь.
- Ограничение зажима: с помощью специального резьбового регулятора можно настраивать губки под определённый размер.
- Небольшой вес.
- Цельнокованая конструкция.
- Долгий срок службы.