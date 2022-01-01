Ключ трубный газовый STURM 1045-01-PW38 тип S, 38 мм

Описание товара:

Особенности и преимущества:

Надёжная фиксация: ребристые губки трубного газового ключа Sturm 1045-02-PW38 крепко захватывают деталь.

Ограничение зажима: с помощью специального резьбового регулятора можно настраивать губки под определённый размер.

Небольшой вес.

Цельнокованая конструкция.

Долгий срок службы.

Трубный газовый ключ Sturm 1045-02-PW38 предназначен для захвата деталей различного поперечного сечения в труднодоступных местах. Ширина захвата составляет 38 мм. Инструмент изготовлен из хромованадиевой стали, что делает его прочным и долговечным.