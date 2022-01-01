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Ключ трубный газовый STURM 1045-01-PW38 тип S, 38 мм
Найти аналог
Ключи трубные и газовые
    Ключ трубный газовый STURM 1045-01-PW38 тип S, 38 мм
    Арт. Х1302322
    Ключ трубный газовый STURM 1045-01-PW38 тип S, 38 мм

      Ключ трубный газовый STURM 1045-01-PW38 тип S, 38 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1302322

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Макс. размер ключа, мм
      		38
      Тип
      		шведский (рычажный)
      Покрытие
      		порошковая окраска
      Угол губок, град
      		90
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание товара:

        Трубный газовый ключ Sturm 1045-02-PW38 предназначен для захвата деталей различного поперечного сечения в труднодоступных местах. Ширина захвата составляет 38 мм. Инструмент изготовлен из хромованадиевой стали, что делает его прочным и долговечным.

        Особенности и преимущества:

        • Надёжная фиксация: ребристые губки трубного газового ключа Sturm 1045-02-PW38 крепко захватывают деталь.
        • Ограничение зажима: с помощью специального резьбового регулятора можно настраивать губки под определённый размер.
        • Небольшой вес.
        • Цельнокованая конструкция.
        • Долгий срок службы.