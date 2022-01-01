Описание товара: Ключ трубный Jonnesway, 18", W2818 - универсальный ключ, позволяющий обслуживать, благодаря особой конструкции захвата, не только круглые детали, но и профилированные резьбовые крепежные элементы. Увеличенная ширина губок изделия меньше повреждает детали, а изготовленные из легированной хромомолибденовой стали губки ключа обладают высокой износостойкостью и долговечностью.