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Ключ трубный Jonnesway 18" W2818
Найти аналог
Ключи трубные и газовые
    Ключ трубный Jonnesway 18" W2818
    Арт. jonnesway_5937
    Ключ трубный Jonnesway 18" W2818

      Ключ трубный Jonnesway 18" W2818

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5937

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Макс. размер ключа, мм
      		18
      Тип
      		американский (Стиллсона)
      Покрытие
      		порошковая окраска
      Угол губок, град
      		90
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание товара:

        Ключ трубный Jonnesway, 18", W2818 - универсальный ключ, позволяющий обслуживать, благодаря особой конструкции захвата, не только круглые детали, но и профилированные резьбовые крепежные элементы. Увеличенная ширина губок изделия меньше повреждает детали, а изготовленные из легированной хромомолибденовой стали губки ключа обладают высокой износостойкостью и долговечностью.