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Ключ трубный Jonnesway 36" W2836
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Ключи трубные и газовые
    Ключ трубный Jonnesway 36" W2836
    Арт. jonnesway_5939
    Ключ трубный Jonnesway 36" W2836

      Ключ трубный Jonnesway 36" W2836

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5939

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Макс. размер ключа, мм
      		127
      Тип
      		американский (Стиллсона)
      Угол губок, град
      		90
      Длина, мм
      		900
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание товара:

        Ключ трубный Jonnesway 36", W2836 - универсальный ключ, позволяющий обслуживать, благодаря особой конструкции захвата, не только круглые детали, но и профилированные резьбовые крепежные элементы. Увеличенная ширина губок изделия меньше повреждает детали, а изготовленные из легированной хромомолибденовой стали губки ключа обладают высокой износостойкостью и долговечностью.