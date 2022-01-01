Ключ трубный Jonnesway 36" W2836
Арт. jonnesway_5939
Характеристики
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Производитель
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Макс. размер ключа, мм
|127
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Тип
|американский (Стиллсона)
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Угол губок, град
|90
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Длина, мм
|900
Описание товара:Ключ трубный Jonnesway 36", W2836 - универсальный ключ, позволяющий обслуживать, благодаря особой конструкции захвата, не только круглые детали, но и профилированные резьбовые крепежные элементы. Увеличенная ширина губок изделия меньше повреждает детали, а изготовленные из легированной хромомолибденовой стали губки ключа обладают высокой износостойкостью и долговечностью.