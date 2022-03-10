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Ключ трубный рычажный НИЗ КТР-0 15786
5.0
2
640 ₽
Ключи трубные и газовые
    Ключ трубный рычажный НИЗ КТР-0 15786
    Арт. Х1302112
    5.0
    2
    Ключ трубный рычажный НИЗ КТР-0 15786
    Ключ трубный рычажный НИЗ КТР-0 15786
    Ключ трубный рычажный НИЗ КТР-0 15786
    Ключ трубный рычажный НИЗ КТР-0 15786
    Ключ трубный рычажный НИЗ КТР-0 15786
      Ключ трубный рычажный НИЗ КТР-0 15786
      Ключ трубный рычажный НИЗ КТР-0 15786
      Ключ трубный рычажный НИЗ КТР-0 15786
      Ключ трубный рычажный НИЗ КТР-0 15786
      Ключ трубный рычажный НИЗ КТР-0 15786

      Ключ трубный рычажный НИЗ КТР-0 15786

      640 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. Х1302112
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		НИЗ
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. размер ключа, мм
      		25
      Мин. размер ключа, мм
      		5
      Все характеристики
      640 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Трубный рычажный ключ КТР-0 НИЗ Россия 15786 пригоден для использования в домашних условиях. Выполняет захват и вращение труб небольшого размера. На подвижной губке зубцы направлены против вращения, что исключает скольжение. Может заменить разводной ключ.

        Преимущества:

        • Прямые губки;
        • Зубья с наклоном против направления вращения;
        • Лакокрасочное покрытие.