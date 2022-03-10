Ключ трубный рычажный НИЗ КТР-0 15786
Арт. Х1302112
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Макс. размер ключа, мм
|25
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Мин. размер ключа, мм
|5
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- Трубный рычажный ключ КТР-0 НИЗ Россия 15786 пригоден для использования в домашних условиях. Выполняет захват и вращение труб небольшого размера. На подвижной губке зубцы направлены против вращения, что исключает скольжение. Может заменить разводной ключ.
Преимущества:
- Прямые губки;
- Зубья с наклоном против направления вращения;
- Лакокрасочное покрытие.