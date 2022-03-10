Ключ трубный рычажный НИЗ КТР-0 15786

Преимущества:

Прямые губки;

Зубья с наклоном против направления вращения;

Лакокрасочное покрытие.

Трубный рычажный ключ КТР-0 НИЗ Россия 15786 пригоден для использования в домашних условиях. Выполняет захват и вращение труб небольшого размера. На подвижной губке зубцы направлены против вращения, что исключает скольжение. Может заменить разводной ключ.