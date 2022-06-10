Ключ трубный рычажный Thorvik №2 BNPW15Y тип S
Арт. О00000000747
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. размер ключа, мм
|50
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Мин. размер ключа, мм
|20
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- Трубный рычажный ключ Thorvik BNPW15Y №2 тип S 52280 используется при сантехнических работах, при монтаже/демонтаже труб. Рычажная система эффективно распределяет давление, а выступ на одной из рукояток можно использовать в качестве дополнительного упора. Рифленая поверхность губок клещей обеспечивает надежное сцепление с трубой.