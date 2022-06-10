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Ключ трубный рычажный Thorvik №2 BNPW15Y тип S
5.0
2
1 420 ₽
Ключи трубные и газовые
    Ключ трубный рычажный Thorvik №2 BNPW15Y тип S
    Арт. О00000000747
    5.0
    2
    Ключ трубный рычажный Thorvik №2 BNPW15Y тип S

      Ключ трубный рычажный Thorvik №2 BNPW15Y тип S

      1 420 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000000747
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Thorvik
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. размер ключа, мм
      		50
      Мин. размер ключа, мм
      		20
      Все характеристики
      1 420 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Трубный рычажный ключ Thorvik BNPW15Y №2 тип S 52280 используется при сантехнических работах, при монтаже/демонтаже труб. Рычажная система эффективно распределяет давление, а выступ на одной из рукояток можно использовать в качестве дополнительного упора. Рифленая поверхность губок клещей обеспечивает надежное сцепление с трубой.