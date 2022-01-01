Ключ трубный рычажный тип F Thorvik BNPW15L, 400 мм
Арт. thorvik_8505
Характеристики
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Производитель
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Макс. размер ключа, мм
|50
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Мин. размер ключа, мм
|20
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Тип
|шведский (рычажный)
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Угол губок, град
|90
Описание товара:
Трубный рычажный ключ Thorvik BNPW15L №2 тип F, оснащен прямыми рифлеными губками, которые обеспечивают надежное сцепление с трубами или трубным крепежом. Рычажная система эффективно распределяет давление, а выступ на одной из рукояток можно использовать в качестве дополнительного упора.