Ключ трубный рычажный тип F Thorvik BNPW15L, 400 мм

Описание товара:

Трубный рычажный ключ Thorvik BNPW15L №2 тип F, оснащен прямыми рифлеными губками, которые обеспечивают надежное сцепление с трубами или трубным крепежом. Рычажная система эффективно распределяет давление, а выступ на одной из рукояток можно использовать в качестве дополнительного упора.