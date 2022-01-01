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Ключ трубный рычажный тип F Thorvik BNPW15L, 400 мм
Найти аналог
Ключи трубные и газовые
    Ключ трубный рычажный тип F Thorvik BNPW15L, 400 мм
    Арт. thorvik_8505
    Ключ трубный рычажный тип F Thorvik BNPW15L, 400 мм

      Ключ трубный рычажный тип F Thorvik BNPW15L, 400 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. thorvik_8505

      Характеристики

      Производитель
      		Thorvik
      Макс. размер ключа, мм
      		50
      Мин. размер ключа, мм
      		20
      Тип
      		шведский (рычажный)
      Угол губок, град
      		90
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание товара:

        Трубный рычажный ключ Thorvik BNPW15L №2 тип F, оснащен прямыми рифлеными губками, которые обеспечивают надежное сцепление с трубами или трубным крепежом. Рычажная система эффективно распределяет давление, а выступ на одной из рукояток можно использовать в качестве дополнительного упора.