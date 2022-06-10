Универсальный переставной ключ Knipex КОБРА KN-8701400

Преимущества

черненые с ручками в пластиковых чехлах

большая ширина захвата, но существенно меньший вес по сравнению с аналогичными трубными ключами

исключается непредвиденное проскальзывание шарнира за счет быстрой настройки раствора губок непосредственно на детали одним нажатием кнопки

настройка на детали при одновременно удобном расположении ручек

функция смыкания губок, которая облегчает работу в узких и труднодоступных местах

захватные губки со специально закаленными зубцами твердостью примерно 61 HRC: прослужат долго с надежным захватом

коробчатый шарнир: высокая стабильность, благодаря двум направляющим

специальный механизм предотвращает случайное защемление пальцев

Ключ универсальный переставной KNIPEX "КОБРА" KN-8701400 - универсальный ручной инструмент, который используется для зажима труб при проведении сантехнических работ. Произведены из хромванадиевой стали, кованной, закаленной в масле