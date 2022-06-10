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Универсальный переставной ключ Knipex КОБРА KN-8701400
5.0
1
8 970 ₽
Ключи универсальные
    Универсальный переставной ключ Knipex КОБРА KN-8701400
    Арт. Х130237735
    5.0
    1
    Универсальный переставной ключ Knipex КОБРА KN-8701400
    Универсальный переставной ключ Knipex КОБРА KN-8701400
    Универсальный переставной ключ Knipex КОБРА KN-8701400
    Универсальный переставной ключ Knipex КОБРА KN-8701400
      Универсальный переставной ключ Knipex КОБРА KN-8701400
      Универсальный переставной ключ Knipex КОБРА KN-8701400
      Универсальный переставной ключ Knipex КОБРА KN-8701400
      Универсальный переставной ключ Knipex КОБРА KN-8701400

      Универсальный переставной ключ Knipex КОБРА KN-8701400

      8 970 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х130237735
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Knipex
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Длина, мм
      		400
      Макс. размер ключа, мм
      		95
      Все характеристики
      8 970 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ключ универсальный переставной KNIPEX "КОБРА" KN-8701400 - универсальный ручной инструмент, который используется для зажима труб при проведении сантехнических работ. Произведены из хромванадиевой стали, кованной, закаленной в масле

        Преимущества

        • черненые с ручками в пластиковых чехлах
        • большая ширина захвата, но существенно меньший вес по сравнению с аналогичными трубными ключами
        • исключается непредвиденное проскальзывание шарнира за счет быстрой настройки раствора губок непосредственно на детали одним нажатием кнопки
        • настройка на детали при одновременно удобном расположении ручек
        • функция смыкания губок, которая облегчает работу в узких и труднодоступных местах
        • захватные губки со специально закаленными зубцами твердостью примерно 61 HRC: прослужат долго с надежным захватом
        • коробчатый шарнир: высокая стабильность, благодаря двум направляющим
        • специальный механизм предотвращает случайное защемление пальцев