Универсальный переставной ключ Knipex КОБРА KN-8701400
Арт. Х130237735
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Длина, мм
|400
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Макс. размер ключа, мм
|95
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- Ключ универсальный переставной KNIPEX "КОБРА" KN-8701400 - универсальный ручной инструмент, который используется для зажима труб при проведении сантехнических работ. Произведены из хромванадиевой стали, кованной, закаленной в масле
Преимущества
- черненые с ручками в пластиковых чехлах
- большая ширина захвата, но существенно меньший вес по сравнению с аналогичными трубными ключами
- исключается непредвиденное проскальзывание шарнира за счет быстрой настройки раствора губок непосредственно на детали одним нажатием кнопки
- настройка на детали при одновременно удобном расположении ручек
- функция смыкания губок, которая облегчает работу в узких и труднодоступных местах
- захватные губки со специально закаленными зубцами твердостью примерно 61 HRC: прослужат долго с надежным захватом
- коробчатый шарнир: высокая стабильность, благодаря двум направляющим
- специальный механизм предотвращает случайное защемление пальцев