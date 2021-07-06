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Набор комбинированных ключей Matrix 15426 (12 предметов, 6-22 мм, зеркальная полировка)
5.0
3
1 350 ₽
Наборы комбинированных гаечных ключей
    Набор комбинированных ключей Matrix 15426 (12 предметов, 6-22 мм, зеркальная полировка)
    Арт. Х1302347
    5.0
    3
    Набор комбинированных ключей Matrix 15426 (12 предметов, 6-22 мм, зеркальная полировка)
    Набор комбинированных ключей Matrix 15426 (12 предметов, 6-22 мм, зеркальная полировка)
    Набор комбинированных ключей Matrix 15426 (12 предметов, 6-22 мм, зеркальная полировка)
    Набор комбинированных ключей Matrix 15426 (12 предметов, 6-22 мм, зеркальная полировка)
      Набор комбинированных ключей Matrix 15426 (12 предметов, 6-22 мм, зеркальная полировка)
      Набор комбинированных ключей Matrix 15426 (12 предметов, 6-22 мм, зеркальная полировка)
      Набор комбинированных ключей Matrix 15426 (12 предметов, 6-22 мм, зеркальная полировка)
      Набор комбинированных ключей Matrix 15426 (12 предметов, 6-22 мм, зеркальная полировка)

      Набор комбинированных ключей Matrix 15426 (12 предметов, 6-22 мм, зеркальная полировка)

      1 350 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х1302347
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Индия
      Родина бренда
      		Германия
      Размер ключа, мм
      		6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22
      Покрытие
      		хромовое
      Все характеристики
      1 350 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Набор гаечных ключей matrix это комплект комбинированных инструментов, который поможет при необходимости установки или демонтажа шестигранных резьбовых метизов и соединений. Каждый ключ в наборе выполнен из прочного, устойчивого к высоким температурам, ржавлению и механическим повреждениям сплава, имеют покрытие никелем для облегчения полировки и удобства нахождения магнитом при утере. Конструкция кольцевых зевов ключей имеет двенадцать граней, что повышает площадь поверхности соприкосновения рабочей части с крепежом, а также обладает углом наклона в пятнадцать градусов, что позволяет облегчить процесс монтажа. Ключи отличаются долговечностью, устойчивостью ко внешним воздействиям и простотой в обращении, поэтому купить MATRIX 15426 стоит каждому мастеру. Поставляются в комплекте с удобным держателем трапециевидной формы, который легко разместить в ящике с инструментами, повесить в мастерской или гараже.

        Преимущества

        • Изготовлены из хромванадиевой стали;
        • Маловесны;
        • Организованы в подвесе;
        • Не ржавеют;
        • Долго служат.

        Комплектация:

        • Ключ 6 мм;
        • Ключ 7 мм;
        • Ключ 8 мм;
        • Ключ 9 мм;
        • Ключ 10 мм;
        • Ключ 11 мм;
        • Ключ 12 мм;
        • Ключ 13 мм;
        • Ключ 14 мм;
        • Ключ 17 мм;
        • Ключ 19 мм;
        • Ключ 22 мм;
        • Подвес для хранения.