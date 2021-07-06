Набор комбинированных ключей Matrix 15426 (12 предметов, 6-22 мм, зеркальная полировка)

Набор гаечных ключей matrix это комплект комбинированных инструментов, который поможет при необходимости установки или демонтажа шестигранных резьбовых метизов и соединений. Каждый ключ в наборе выполнен из прочного, устойчивого к высоким температурам, ржавлению и механическим повреждениям сплава, имеют покрытие никелем для облегчения полировки и удобства нахождения магнитом при утере. Конструкция кольцевых зевов ключей имеет двенадцать граней, что повышает площадь поверхности соприкосновения рабочей части с крепежом, а также обладает углом наклона в пятнадцать градусов, что позволяет облегчить процесс монтажа. Ключи отличаются долговечностью, устойчивостью ко внешним воздействиям и простотой в обращении, поэтому купить MATRIX 15426 стоит каждому мастеру. Поставляются в комплекте с удобным держателем трапециевидной формы, который легко разместить в ящике с инструментами, повесить в мастерской или гараже.

Преимущества

Изготовлены из хромванадиевой стали;

Маловесны;

Организованы в подвесе;

Не ржавеют;

Долго служат.

Комплектация: