Набор комбинированных ключей Matrix 15426 (12 предметов, 6-22 мм, зеркальная полировка)
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Индия
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Родина бренда
|Германия
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Размер ключа, мм
|6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22
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Покрытие
|хромовое
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Набор гаечных ключей matrix это комплект комбинированных инструментов, который поможет при необходимости установки или демонтажа шестигранных резьбовых метизов и соединений. Каждый ключ в наборе выполнен из прочного, устойчивого к высоким температурам, ржавлению и механическим повреждениям сплава, имеют покрытие никелем для облегчения полировки и удобства нахождения магнитом при утере. Конструкция кольцевых зевов ключей имеет двенадцать граней, что повышает площадь поверхности соприкосновения рабочей части с крепежом, а также обладает углом наклона в пятнадцать градусов, что позволяет облегчить процесс монтажа. Ключи отличаются долговечностью, устойчивостью ко внешним воздействиям и простотой в обращении, поэтому купить MATRIX 15426 стоит каждому мастеру. Поставляются в комплекте с удобным держателем трапециевидной формы, который легко разместить в ящике с инструментами, повесить в мастерской или гараже.
Преимущества
- Изготовлены из хромванадиевой стали;
- Маловесны;
- Организованы в подвесе;
- Не ржавеют;
- Долго служат.
Комплектация:
- Ключ 6 мм;
- Ключ 7 мм;
- Ключ 8 мм;
- Ключ 9 мм;
- Ключ 10 мм;
- Ключ 11 мм;
- Ключ 12 мм;
- Ключ 13 мм;
- Ключ 14 мм;
- Ключ 17 мм;
- Ключ 19 мм;
- Ключ 22 мм;
- Подвес для хранения.