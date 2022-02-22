Набор комбинированных ключей Matrix 15424 (9 шт., 6-22 мм, зеркальная полировка)

Преимущества

Прочные корпуса из хромованадиевой стали;

Твердость материала рабочей части составляет 45 HRc (требования ГОСТ – 45–51 HRc);

Защитное полированное хромоникелевое покрытие;

В комплекте набора комбинированных ключей 6-22 мм 9 шт. MATRIX 15424 предусмотрен удобный трапециевидный пластмассовый держатель;

Профили кольцевых головок имеют 12 граней;

Кольцевые зевы отклонены от плоскости ключей на 15 градусов.

Набор комбинированных ключей 6-22мм 9шт MATRIX 15424 широко используется в автомастерских и гаражах для ремонта автомобилей и других различных механизмов, где используется шестигранный тип крепежа. Профили накидных головок имеют 12 рабочих граней, которые увеличивают площадь соприкосновения с гранями крепежа и снижают риск их деформации. Угол наклона кольцевых головок в 15 градусов способствует белее легкому и удобному монтажу.