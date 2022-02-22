Набор комбинированных ключей Matrix 15424 (9 шт., 6-22 мм, зеркальная полировка)
Арт. Х1302302
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Размер ключа, мм
|6, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22
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Покрытие
|хромовое
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- Набор комбинированных ключей 6-22мм 9шт MATRIX 15424 широко используется в автомастерских и гаражах для ремонта автомобилей и других различных механизмов, где используется шестигранный тип крепежа. Профили накидных головок имеют 12 рабочих граней, которые увеличивают площадь соприкосновения с гранями крепежа и снижают риск их деформации. Угол наклона кольцевых головок в 15 градусов способствует белее легкому и удобному монтажу.
Преимущества
- Прочные корпуса из хромованадиевой стали;
- Твердость материала рабочей части составляет 45 HRc (требования ГОСТ – 45–51 HRc);
- Защитное полированное хромоникелевое покрытие;
- В комплекте набора комбинированных ключей 6-22 мм 9 шт. MATRIX 15424 предусмотрен удобный трапециевидный пластмассовый держатель;
- Профили кольцевых головок имеют 12 граней;
- Кольцевые зевы отклонены от плоскости ключей на 15 градусов.