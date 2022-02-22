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Набор комбинированных ключей Matrix 15424 (9 шт., 6-22 мм, зеркальная полировка)
5.0
2
1 080 ₽
Наборы комбинированных гаечных ключей
    Набор комбинированных ключей Matrix 15424 (9 шт., 6-22 мм, зеркальная полировка)
    Арт. Х1302302
    5.0
    2
    Набор комбинированных ключей Matrix 15424 (9 шт., 6-22 мм, зеркальная полировка)
    Набор комбинированных ключей Matrix 15424 (9 шт., 6-22 мм, зеркальная полировка)
      Набор комбинированных ключей Matrix 15424 (9 шт., 6-22 мм, зеркальная полировка)
      Набор комбинированных ключей Matrix 15424 (9 шт., 6-22 мм, зеркальная полировка)

      Набор комбинированных ключей Matrix 15424 (9 шт., 6-22 мм, зеркальная полировка)

      1 080 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х1302302
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Размер ключа, мм
      		6, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22
      Покрытие
      		хромовое
      Все характеристики
      1 080 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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      Нет в наличии
      Набор ключей комбинированных Matrix 15412, 6-22 мм, 12 шт., CrV, матовый хром
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор комбинированных ключей 6-22мм 9шт MATRIX 15424 широко используется в автомастерских и гаражах для ремонта автомобилей и других различных механизмов, где используется шестигранный тип крепежа. Профили накидных головок имеют 12 рабочих граней, которые увеличивают площадь соприкосновения с гранями крепежа и снижают риск их деформации. Угол наклона кольцевых головок в 15 градусов способствует белее легкому и удобному монтажу.

        Преимущества

        • Прочные корпуса из хромованадиевой стали;
        • Твердость материала рабочей части составляет 45 HRc (требования ГОСТ – 45–51 HRc);
        • Защитное полированное хромоникелевое покрытие;
        • В комплекте набора комбинированных ключей 6-22 мм 9 шт. MATRIX 15424 предусмотрен удобный трапециевидный пластмассовый держатель;
        • Профили кольцевых головок имеют 12 граней;
        • Кольцевые зевы отклонены от плоскости ключей на 15 градусов.