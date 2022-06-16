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Сантехнические клещи Knipex Cobra ES KN-8751250 (особо тонкие)
5.0
2
Найти аналог
Переставные клещи
    Сантехнические клещи Knipex Cobra ES KN-8751250 (особо тонкие)
    Арт. Х130733073
    5.0
    2
    Сантехнические клещи Knipex Cobra ES KN-8751250 (особо тонкие)
    Сантехнические клещи Knipex Cobra ES KN-8751250 (особо тонкие)
      Сантехнические клещи Knipex Cobra ES KN-8751250 (особо тонкие)
      Сантехнические клещи Knipex Cobra ES KN-8751250 (особо тонкие)

      Сантехнические клещи Knipex Cobra ES KN-8751250 (особо тонкие)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х130733073
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Knipex
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Длина, мм
      		250
      Материал губок
      		хромованадиевая сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Универсальные переставные клещи KNIPEX КОБРА ES KN-8751250 используются для различных видов работ с деталями круглого профиля - до 32 мм. (1 1/4"), шестигранного профиля - до 34 мм. Данный инструмент снабжен рабочей головкой с шарниром, имеющими тонкую форму, что обеспечивает оптимальный доступ к труднодоступным деталям.

        Преимущества

        • Малый вес - 0.328 кг снижает энергоемкость работы
        • Длительный срок эксплуатации достигается закалкой кованой хромованадиевой электростали стали, используемой при изготовлении инструмента
        • Осевой винт шарнира надежно зафиксирован, что исключает случайную перестановку губок
        • Малое значение люфта за счет коробчатого шарнира с двумя направляющими
        • Упрощен доступ к деталям за счет более вытянутой тонкой формы инструмента и максимальной глубине захвата - 42 мм
        • Специальный механизм исключает случайное защемление пальцев
        • Возможность самофиксации на гайках и трубах для предотвращения проскальзывания по поверхности деталей и менее утомительной работы
        • Универсальность - 19 позиционная предустановка размера
        • Возможность работы с деталями круглого профиля - до 32 мм (1 1/4"), шестигранного профиля - до 34 мм
        • Максимальный параллельный раствор губок составляет 37 мм
        • Черненые - дополнительная защита от воздействия коррозии
        • Захватные губки клещей имеют специальные зубцы и трехточечную опору для более надежного захвата и удержания плоских деталей
        • Длина инструмента составляет всего 250 мм., что упрощает его хранение и транспортировку