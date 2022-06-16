Сантехнические клещи Knipex Cobra ES KN-8751250 (особо тонкие)
Арт. Х130733073
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Длина, мм
|250
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Материал губок
|хромованадиевая сталь
- Универсальные переставные клещи KNIPEX КОБРА ES KN-8751250 используются для различных видов работ с деталями круглого профиля - до 32 мм. (1 1/4"), шестигранного профиля - до 34 мм. Данный инструмент снабжен рабочей головкой с шарниром, имеющими тонкую форму, что обеспечивает оптимальный доступ к труднодоступным деталям.
Преимущества
- Малый вес - 0.328 кг снижает энергоемкость работы
- Длительный срок эксплуатации достигается закалкой кованой хромованадиевой электростали стали, используемой при изготовлении инструмента
- Осевой винт шарнира надежно зафиксирован, что исключает случайную перестановку губок
- Малое значение люфта за счет коробчатого шарнира с двумя направляющими
- Упрощен доступ к деталям за счет более вытянутой тонкой формы инструмента и максимальной глубине захвата - 42 мм
- Специальный механизм исключает случайное защемление пальцев
- Возможность самофиксации на гайках и трубах для предотвращения проскальзывания по поверхности деталей и менее утомительной работы
- Универсальность - 19 позиционная предустановка размера
- Возможность работы с деталями круглого профиля - до 32 мм (1 1/4"), шестигранного профиля - до 34 мм
- Максимальный параллельный раствор губок составляет 37 мм
- Черненые - дополнительная защита от воздействия коррозии
- Захватные губки клещей имеют специальные зубцы и трехточечную опору для более надежного захвата и удержания плоских деталей
- Длина инструмента составляет всего 250 мм., что упрощает его хранение и транспортировку