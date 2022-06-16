Сантехнические клещи Knipex Cobra ES KN-8751250 (особо тонкие)

Преимущества

Малый вес - 0.328 кг снижает энергоемкость работы

Длительный срок эксплуатации достигается закалкой кованой хромованадиевой электростали стали, используемой при изготовлении инструмента

Осевой винт шарнира надежно зафиксирован, что исключает случайную перестановку губок

Малое значение люфта за счет коробчатого шарнира с двумя направляющими

Упрощен доступ к деталям за счет более вытянутой тонкой формы инструмента и максимальной глубине захвата - 42 мм

Специальный механизм исключает случайное защемление пальцев

Возможность самофиксации на гайках и трубах для предотвращения проскальзывания по поверхности деталей и менее утомительной работы

Универсальность - 19 позиционная предустановка размера

Возможность работы с деталями круглого профиля - до 32 мм (1 1/4"), шестигранного профиля - до 34 мм

Максимальный параллельный раствор губок составляет 37 мм

Черненые - дополнительная защита от воздействия коррозии

Захватные губки клещей имеют специальные зубцы и трехточечную опору для более надежного захвата и удержания плоских деталей

Длина инструмента составляет всего 250 мм., что упрощает его хранение и транспортировку

Универсальные переставные клещи KNIPEX КОБРА ES KN-8751250 используются для различных видов работ с деталями круглого профиля - до 32 мм. (1 1/4"), шестигранного профиля - до 34 мм. Данный инструмент снабжен рабочей головкой с шарниром, имеющими тонкую форму, что обеспечивает оптимальный доступ к труднодоступным деталям.