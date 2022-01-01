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Бокорезы Knipex KN-7002140
2 910 ₽
Бокорезы
    Бокорезы Knipex KN-7002140
    Арт. Ю00000027267
    Бокорезы Knipex KN-7002140
    Бокорезы Knipex KN-7002140
      Бокорезы Knipex KN-7002140
      Бокорезы Knipex KN-7002140

      Бокорезы Knipex KN-7002140

      2 910 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000027267

      Характеристики

      Производитель
      		Knipex
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Длина, мм
      		140
      Материал губок
      		сталь
      Все характеристики
      2 910 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бокорезы KNIPEX KN-7002140 применяются для резания проводов и проволоки разной степени твердости. Инструмент имеет черненую поверхность, что придает ровный черный цвет и дополнительную защиту от коррозии. Кромки лезвий бокорезов закалены и прошли специальную прецизионную обработку для разрезания как мягкой, так и твердой проволоки.

        Преимущества

        • Малый вес - 0.15 кг снижает энергоемкость работы
        • Длительный срок эксплуатации достигается закалкой кованой ванадиевой электростали, используемой при изготовлении инструмента и прецизионной обработкой
        • Возможность работы с мягкой проволокой диаметром до 4 мм, твердой проволокой диаметром до 1.8 мм и проволокой средней твердости диаметром до 2.5 мм
        • Полированная головка обеспечивает высокую точность работы
        • Длина бокорезов составляет всего 140 мм, что упрощает их хранение и транспортировку