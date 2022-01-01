Преимущества

Малый вес - 0.15 кг снижает энергоемкость работы

Длительный срок эксплуатации достигается закалкой кованой ванадиевой электростали, используемой при изготовлении инструмента и прецизионной обработкой

Возможность работы с мягкой проволокой диаметром до 4 мм, твердой проволокой диаметром до 1.8 мм и проволокой средней твердости диаметром до 2.5 мм

Полированная головка обеспечивает высокую точность работы

Длина бокорезов составляет всего 140 мм, что упрощает их хранение и транспортировку

Бокорезы KNIPEX KN-7002140 применяются для резания проводов и проволоки разной степени твердости. Инструмент имеет черненую поверхность, что придает ровный черный цвет и дополнительную защиту от коррозии. Кромки лезвий бокорезов закалены и прошли специальную прецизионную обработку для разрезания как мягкой, так и твердой проволоки.