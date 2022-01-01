Бокорезы Knipex KN-7002140
Арт. Ю00000027267
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Длина, мм
|140
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Материал губок
|сталь
- Бокорезы KNIPEX KN-7002140 применяются для резания проводов и проволоки разной степени твердости. Инструмент имеет черненую поверхность, что придает ровный черный цвет и дополнительную защиту от коррозии. Кромки лезвий бокорезов закалены и прошли специальную прецизионную обработку для разрезания как мягкой, так и твердой проволоки.
Преимущества
- Малый вес - 0.15 кг снижает энергоемкость работы
- Длительный срок эксплуатации достигается закалкой кованой ванадиевой электростали, используемой при изготовлении инструмента и прецизионной обработкой
- Возможность работы с мягкой проволокой диаметром до 4 мм, твердой проволокой диаметром до 1.8 мм и проволокой средней твердости диаметром до 2.5 мм
- Полированная головка обеспечивает высокую точность работы
- Длина бокорезов составляет всего 140 мм, что упрощает их хранение и транспортировку