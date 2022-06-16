Ключ для электрошкафов Knipex DoubleJoint KN-001106V03

Ключ для электрошкафов DoubleJoint KN-001106V03 для систем запирания в электротехнике, в сетях газо-и водоснабжения, в технике вентиляции и кондициниорования, промышленности, инженерных системах здания и т.д. C креплением для наконечников 1/4 c магнитом. С четырьмя различными вращающимися концевыми головками, три из которых с двойной функцией. Общая длина плеча : 97 мм.