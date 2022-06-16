Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Ключ для электрошкафов Knipex DoubleJoint KN-001106V03
5.0
2
Найти аналог
Ключи для электрошкафов
    Ключ для электрошкафов Knipex DoubleJoint KN-001106V03
    Арт. О00000008223
    5.0
    2
    Ключ для электрошкафов Knipex DoubleJoint KN-001106V03
    Ключ для электрошкафов Knipex DoubleJoint KN-001106V03
      Ключ для электрошкафов Knipex DoubleJoint KN-001106V03
      Ключ для электрошкафов Knipex DoubleJoint KN-001106V03

      Ключ для электрошкафов Knipex DoubleJoint KN-001106V03

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000008223
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Knipex
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Общая длина, мм
      		62
      Количество рабочих профилей
      		7
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Ключ для электрошкафов DoubleJoint KN-001106V03 для систем запирания в электротехнике, в сетях газо-и водоснабжения, в технике вентиляции и кондициниорования, промышленности, инженерных системах здания и т.д. C креплением для наконечников 1/4 c магнитом. С четырьмя различными вращающимися концевыми головками, три из которых с двойной функцией. Общая длина плеча : 97 мм.