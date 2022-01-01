Набор диэлектрических отверток Knipex KN-002012V01, 6 шт.
Арт. 77777Х1306302
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|0.4
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Габариты, мм
|170x370x40
- Набор отверток KNIPEX KN-002012V01 включает в себя 4 отвертки типа "прямой шлиц" и 2 отвертки для крестовых профилей. Все они разного размера, что позволяет работать с разными деталями. Эргономичная двухкомпонентная ручка делает возможным оптимальную передачу усилий. двухкомпонентное покрытие исключает скольжение рук во время работы. Высококачественные материалы существенно продлевают срок службы инструментов.
Преимущества
- Нескользящая поверхность ручек набора отверток KNIPEX KN-002012V01 обеспечивает устойчивое положение рук в процессе работы
- Хромованадиевая и молибденовая стали обеспечивают высокое качество инструментов и длительный срок службы
- Испытаны на соответствие нормам VDE
- Вороненый наконечник защищает от коррозии