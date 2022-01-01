Набор диэлектрических отверток Knipex KN-002012V01, 6 шт.

Преимущества

Нескользящая поверхность ручек набора отверток KNIPEX KN-002012V01 обеспечивает устойчивое положение рук в процессе работы

Хромованадиевая и молибденовая стали обеспечивают высокое качество инструментов и длительный срок службы

Испытаны на соответствие нормам VDE

Вороненый наконечник защищает от коррозии





Набор отверток KNIPEX KN-002012V01 включает в себя 4 отвертки типа "прямой шлиц" и 2 отвертки для крестовых профилей. Все они разного размера, что позволяет работать с разными деталями. Эргономичная двухкомпонентная ручка делает возможным оптимальную передачу усилий. двухкомпонентное покрытие исключает скольжение рук во время работы. Высококачественные материалы существенно продлевают срок службы инструментов.