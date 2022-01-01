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Набор диэлектрических отверток Knipex KN-002012V01, 6 шт.
6 740 ₽
Наборы отверток
    Набор диэлектрических отверток Knipex KN-002012V01, 6 шт.
    Арт. 77777Х1306302
    Набор диэлектрических отверток Knipex KN-002012V01, 6 шт.
    Набор диэлектрических отверток Knipex KN-002012V01, 6 шт.
    Набор диэлектрических отверток Knipex KN-002012V01, 6 шт.
    Набор диэлектрических отверток Knipex KN-002012V01, 6 шт.
    Набор диэлектрических отверток Knipex KN-002012V01, 6 шт.
    Набор диэлектрических отверток Knipex KN-002012V01, 6 шт.
    Набор диэлектрических отверток Knipex KN-002012V01, 6 шт.
      Набор диэлектрических отверток Knipex KN-002012V01, 6 шт.
      Набор диэлектрических отверток Knipex KN-002012V01, 6 шт.
      Набор диэлектрических отверток Knipex KN-002012V01, 6 шт.
      Набор диэлектрических отверток Knipex KN-002012V01, 6 шт.
      Набор диэлектрических отверток Knipex KN-002012V01, 6 шт.
      Набор диэлектрических отверток Knipex KN-002012V01, 6 шт.
      Набор диэлектрических отверток Knipex KN-002012V01, 6 шт.

      Набор диэлектрических отверток Knipex KN-002012V01, 6 шт.

      6 740 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. 77777Х1306302

      Характеристики

      Производитель
      		Knipex
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		0.4
      Габариты, мм
      		170x370x40
      Все характеристики
      6 740 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор отверток KNIPEX KN-002012V01 включает в себя 4 отвертки типа "прямой шлиц" и 2 отвертки для крестовых профилей. Все они разного размера, что позволяет работать с разными деталями. Эргономичная двухкомпонентная ручка делает возможным оптимальную передачу усилий. двухкомпонентное покрытие исключает скольжение рук во время работы. Высококачественные материалы существенно продлевают срок службы инструментов.

        Преимущества

        • Нескользящая поверхность ручек набора отверток KNIPEX KN-002012V01 обеспечивает устойчивое положение рук в процессе работы
        • Хромованадиевая и молибденовая стали обеспечивают высокое качество инструментов и длительный срок службы
        • Испытаны на соответствие нормам VDE
        • Вороненый наконечник защищает от коррозии