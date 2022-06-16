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Автоматический инструмент для снятия изоляции с плоских кабелей Knipex KN-1264180
5.0
2
Найти аналог
Клещи для обжима
    Автоматический инструмент для снятия изоляции с плоских кабелей Knipex KN-1264180
    Арт. О00000008213
    5.0
    2
    Автоматический инструмент для снятия изоляции с плоских кабелей Knipex KN-1264180

      Автоматический инструмент для снятия изоляции с плоских кабелей Knipex KN-1264180

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000008213
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Knipex
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Винторез
      		Нет
      Вес, кг
      		0.125
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Стриппер автоматический Knipex KN-1264180 – компактный профессиональный инструмент, предназначенный для снятия изоляции ПВХ с плоских кабелей шириной до 12 мм. Механизм резания обеспечивает автоматическую настройку в зависимости от размеров кабеля, что гарантирует качественное выполнение резания без повреждения проводника.

        Преимущества

        • Режущий механизм предусматривает возможность смены ножей и изготовлен из долговечной инструментальной стали
        • Корпус из сочетания пластика и стекловолокна обладает высокой прочностью одновременно с малым весом
        • Эргономичные рукоятки с нескользящим покрытием гарантируют комфортное удержание стриппера Knipex KN-1264180