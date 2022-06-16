Автоматический инструмент для снятия изоляции с плоских кабелей Knipex KN-1264180

Преимущества

Режущий механизм предусматривает возможность смены ножей и изготовлен из долговечной инструментальной стали

Корпус из сочетания пластика и стекловолокна обладает высокой прочностью одновременно с малым весом

Эргономичные рукоятки с нескользящим покрытием гарантируют комфортное удержание стриппера Knipex KN-1264180

Стриппер автоматический Knipex KN-1264180 – компактный профессиональный инструмент, предназначенный для снятия изоляции ПВХ с плоских кабелей шириной до 12 мм. Механизм резания обеспечивает автоматическую настройку в зависимости от размеров кабеля, что гарантирует качественное выполнение резания без повреждения проводника.