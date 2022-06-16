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Электромонтажные клещи Knipex KN-1382200
5.0
2
6 799 ₽
6 800 ₽
Инструменты для работы с изоляцией
    Электромонтажные клещи Knipex KN-1382200
    Арт. О00000008200
    5.0
    2
    Электромонтажные клещи Knipex KN-1382200

      Электромонтажные клещи Knipex KN-1382200

      • -1 ₽
      6 799 ₽
      6 800 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000008200
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Knipex
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		0.28
      Габариты, мм
      		200x115x20
      Все характеристики
      • -1 ₽
      6 799 ₽
      6 800 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Инструмент для снятия изоляции KNIPEX KN-1382200 используется для снятия оболочки с одножильных и многожильных проводов диаметром от 0.5 до 15 мм. Клещи могут также использоваться для резки кабеля и прочих электромонтажных работ. Особенностью данной модели является наличие активной стопорной защелки, которая позволяет фиксировать лезвия инструмента в сомкнутом состоянии. Рабочая часть инструмента изготовлена из кованной инструментальной стали, которая прошла дополнительную закалку в масле.

        Преимущества

        • Небольшой вес
        • Многофункциональность
        • Основа конструкции - винтовой шарнир