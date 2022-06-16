Электромонтажные клещи Knipex KN-1382200

Преимущества

Небольшой вес

Многофункциональность

Основа конструкции - винтовой шарнир

Инструмент для снятия изоляции KNIPEX KN-1382200 используется для снятия оболочки с одножильных и многожильных проводов диаметром от 0.5 до 15 мм. Клещи могут также использоваться для резки кабеля и прочих электромонтажных работ. Особенностью данной модели является наличие активной стопорной защелки, которая позволяет фиксировать лезвия инструмента в сомкнутом состоянии. Рабочая часть инструмента изготовлена из кованной инструментальной стали, которая прошла дополнительную закалку в масле.