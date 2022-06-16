Длинногубцы Knipex KN-3035160
Арт. О00000008207
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Длина, мм
|160
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Материал губок
|хромованадиевая сталь
- Длинногубцы KNIPEX KN-3035160 обладают высокими эксплуатационными характеристиками благодаря термической и антикоррозийной обработке хромованадиевой электростали. Губки конической формы позволяют изгибать проволоку различной степени жесткости по произвольному виду. Рукоятки оснащены двухкомпонентными эргономичными чехлами с мягкими нескользящими вставками, что повышает комфортность работы.
Преимущества
- Высокая прочность и износостойкость благодаря закалке хромованадиевой электростали, используемой при изготовлении инструмента
- Размеры: L3 - 41 мм, W3 - 16.5 мм, T1 - 9.5 мм, W4 - 5.0 мм, T2 - 2.5 мм
- Небольшие размеры и вес инструмента облегчают хранение и транспортировку