Преимущества

Высокая прочность и износостойкость благодаря закалке хромованадиевой электростали, используемой при изготовлении инструмента

Размеры: L3 - 41 мм, W3 - 16.5 мм, T1 - 9.5 мм, W4 - 5.0 мм, T2 - 2.5 мм

Небольшие размеры и вес инструмента облегчают хранение и транспортировку

Длинногубцы KNIPEX KN-3035160 обладают высокими эксплуатационными характеристиками благодаря термической и антикоррозийной обработке хромованадиевой электростали. Губки конической формы позволяют изгибать проволоку различной степени жесткости по произвольному виду. Рукоятки оснащены двухкомпонентными эргономичными чехлами с мягкими нескользящими вставками, что повышает комфортность работы.