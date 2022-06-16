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Длинногубцы Knipex KN-3035160
5.0
2
3 276 ₽
Плоскогубцы
    Длинногубцы Knipex KN-3035160
    Арт. О00000008207
    5.0
    2
    Длинногубцы Knipex KN-3035160

      Длинногубцы Knipex KN-3035160

      3 276 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000008207
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Knipex
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Длина, мм
      		160
      Материал губок
      		хромованадиевая сталь
      Все характеристики
      3 276 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Длинногубцы KNIPEX KN-3035160 обладают высокими эксплуатационными характеристиками благодаря термической и антикоррозийной обработке хромованадиевой электростали. Губки конической формы позволяют изгибать проволоку различной степени жесткости по произвольному виду. Рукоятки оснащены двухкомпонентными эргономичными чехлами с мягкими нескользящими вставками, что повышает комфортность работы.

        Преимущества

        • Высокая прочность и износостойкость благодаря закалке хромованадиевой электростали, используемой при изготовлении инструмента
        • Размеры: L3 - 41 мм, W3 - 16.5 мм, T1 - 9.5 мм, W4 - 5.0 мм, T2 - 2.5 мм
        • Небольшие размеры и вес инструмента облегчают хранение и транспортировку