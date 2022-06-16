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Клещи переставные-гаечный ключ Knipex KN-8601180 (180 мм)
5.0
2
Найти аналог
Переставные клещи
    Клещи переставные-гаечный ключ Knipex KN-8601180 (180 мм)
    Арт. О00000008205
    5.0
    2
    Клещи переставные-гаечный ключ Knipex KN-8601180 (180 мм)

      Клещи переставные-гаечный ключ Knipex KN-8601180 (180 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000008205
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Knipex
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина, мм
      		180
      Материал губок
      		хромованадиевая сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Переставные клещи KNIPEX KN-8601180 применяются в сантехнической сфере. Относятся к инструментам профессионального класса.

        Преимущества

        • Гладкие губки для бережного монтажа арматуры с высококачественной отделкой поверхностей – работа непосредственно на хромированных деталях
        • Практичная шкала настройки, нанесенная лазером: дюймовая и метрическая, с каждой из сторон ключа
        • Заменяют полный набор гаечных ключей - как метрических, так и дюймовых
        • Переставные клещи KNIPEX KN-8601180 отличаются удобством в работе, благодаря значительному уменьшению веса, дополнительному рифлению возле ручек и тонкому профилю губок с внутренним пазом
        • Надежная фиксация винта шарнира: случайная перестановка исключена
        • Высокое усилие фиксации с помощью 10-кратного увеличения передачи усилия
        • Хромованадиевая сталь; кованая, закаленная в масле