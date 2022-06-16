Клещи переставные-гаечный ключ Knipex KN-8601180 (180 мм)
Арт. О00000008205
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Длина, мм
|180
|
Материал губок
|хромованадиевая сталь
С этим товаром смотрят
- Переставные клещи KNIPEX KN-8601180 применяются в сантехнической сфере. Относятся к инструментам профессионального класса.
Преимущества
- Гладкие губки для бережного монтажа арматуры с высококачественной отделкой поверхностей – работа непосредственно на хромированных деталях
- Практичная шкала настройки, нанесенная лазером: дюймовая и метрическая, с каждой из сторон ключа
- Заменяют полный набор гаечных ключей - как метрических, так и дюймовых
- Переставные клещи KNIPEX KN-8601180 отличаются удобством в работе, благодаря значительному уменьшению веса, дополнительному рифлению возле ручек и тонкому профилю губок с внутренним пазом
- Надежная фиксация винта шарнира: случайная перестановка исключена
- Высокое усилие фиксации с помощью 10-кратного увеличения передачи усилия
- Хромованадиевая сталь; кованая, закаленная в масле