Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Сантехнические клещи Knipex Cobra KN-8702300 (переставной ключ, материал губок сталь cr-v)
5.0
2
5 850 ₽
Переставные клещи
    Сантехнические клещи Knipex Cobra KN-8702300
    Арт. О00000008204
    5.0
    2
    Сантехнические клещи Knipex Cobra KN-8702300 (переставной ключ, материал губок сталь cr-v)
    Сантехнические клещи Knipex Cobra KN-8702300 (переставной ключ, материал губок сталь cr-v)
    Сантехнические клещи Knipex Cobra KN-8702300 (переставной ключ, материал губок сталь cr-v)
      Сантехнические клещи Knipex Cobra KN-8702300 (переставной ключ, материал губок сталь cr-v)
      Сантехнические клещи Knipex Cobra KN-8702300 (переставной ключ, материал губок сталь cr-v)
      Сантехнические клещи Knipex Cobra KN-8702300 (переставной ключ, материал губок сталь cr-v)

      Сантехнические клещи Knipex Cobra KN-8702300

      5 850 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000008204
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Knipex
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Длина, мм
      		300
      Материал губок
      		хромованадиевая сталь
      Все характеристики
      5 850 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Трикотажные перчатки х/б с двойным латексом (пара)
      40 ₽
      5.0
      Трикотажные перчатки х/б с двойным латексом (пара)
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Универсальные переставные клещи KNIPEX КОБРА KN-8702300 используются для различных видов работ с деталями круглого профиля - до 70 мм (2 3/4"), шестигранного профиля - до 60 мм. Регулировка размера захвата клещей осуществляется при помощи всего одной кнопки. Диапазон захвата, по сравнению с обычными трубными клещами, увеличен на 30%.

        Преимущества

        • Малый вес - 0.58 кг снижает энергоемкость работы
        • Длительный срок эксплуатации достигается закалкой кованой хромованадиевой электростали стали, используемой при изготовлении инструмента
        • Осевой винт шарнира надежно зафиксирован, что исключает случайную перестановку губок
        • Малое значение люфта за счет коробчатого шарнира с двумя направляющими
        • Упрощен доступ к деталям за счет более вытянутой формы инструмента
        • Специальный механизм исключает случайное защемление пальцев
        • Возможность самофиксации на гайках и трубах для предотвращения проскальзывания по поверхности деталей и менее утомительной работы
        • Данный инструмент имеет на 30% больший диапазон захвата, по сравнению с обычными трубными клещами
        • Возможность высоконагруженной работы
        • Универсальность - 30 позиционная предустановка размера
        • Возможность работы с деталями круглого профиля - до 70 мм (2 3/4"), шестигранного профиля - до 60 мм
        • Черненые - дополнительная защита от воздействия коррозии
        • Захватные губки клещей имеют специальные зубцы, твердость которых составляет 61 НRC, для более надежного захвата и удержания деталей
        • Длина инструмента составляет всего 300 мм, что упрощает его хранение и транспортировку