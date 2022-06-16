Сантехнические клещи Knipex Cobra KN-8702300 (переставной ключ, материал губок сталь cr-v)

Сантехнические клещи Knipex Cobra KN-8702300
Арт. О00000008204
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Длина, мм
|300
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Материал губок
|хромованадиевая сталь
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- Универсальные переставные клещи KNIPEX КОБРА KN-8702300 используются для различных видов работ с деталями круглого профиля - до 70 мм (2 3/4"), шестигранного профиля - до 60 мм. Регулировка размера захвата клещей осуществляется при помощи всего одной кнопки. Диапазон захвата, по сравнению с обычными трубными клещами, увеличен на 30%.
Преимущества
- Малый вес - 0.58 кг снижает энергоемкость работы
- Длительный срок эксплуатации достигается закалкой кованой хромованадиевой электростали стали, используемой при изготовлении инструмента
- Осевой винт шарнира надежно зафиксирован, что исключает случайную перестановку губок
- Малое значение люфта за счет коробчатого шарнира с двумя направляющими
- Упрощен доступ к деталям за счет более вытянутой формы инструмента
- Специальный механизм исключает случайное защемление пальцев
- Возможность самофиксации на гайках и трубах для предотвращения проскальзывания по поверхности деталей и менее утомительной работы
- Данный инструмент имеет на 30% больший диапазон захвата, по сравнению с обычными трубными клещами
- Возможность высоконагруженной работы
- Универсальность - 30 позиционная предустановка размера
- Возможность работы с деталями круглого профиля - до 70 мм (2 3/4"), шестигранного профиля - до 60 мм
- Черненые - дополнительная защита от воздействия коррозии
- Захватные губки клещей имеют специальные зубцы, твердость которых составляет 61 НRC, для более надежного захвата и удержания деталей
- Длина инструмента составляет всего 300 мм, что упрощает его хранение и транспортировку