Сантехнические клещи Knipex Cobra KN-8702300 (переставной ключ, материал губок сталь cr-v)

Преимущества

Малый вес - 0.58 кг снижает энергоемкость работы

Длительный срок эксплуатации достигается закалкой кованой хромованадиевой электростали стали, используемой при изготовлении инструмента

Осевой винт шарнира надежно зафиксирован, что исключает случайную перестановку губок

Малое значение люфта за счет коробчатого шарнира с двумя направляющими

Упрощен доступ к деталям за счет более вытянутой формы инструмента

Специальный механизм исключает случайное защемление пальцев

Возможность самофиксации на гайках и трубах для предотвращения проскальзывания по поверхности деталей и менее утомительной работы

Данный инструмент имеет на 30% больший диапазон захвата, по сравнению с обычными трубными клещами

Возможность высоконагруженной работы

Универсальность - 30 позиционная предустановка размера

Возможность работы с деталями круглого профиля - до 70 мм (2 3/4"), шестигранного профиля - до 60 мм

Черненые - дополнительная защита от воздействия коррозии

Захватные губки клещей имеют специальные зубцы, твердость которых составляет 61 НRC, для более надежного захвата и удержания деталей

Длина инструмента составляет всего 300 мм, что упрощает его хранение и транспортировку

Универсальные переставные клещи KNIPEX КОБРА KN-8702300 используются для различных видов работ с деталями круглого профиля - до 70 мм (2 3/4"), шестигранного профиля - до 60 мм. Регулировка размера захвата клещей осуществляется при помощи всего одной кнопки. Диапазон захвата, по сравнению с обычными трубными клещами, увеличен на 30%.