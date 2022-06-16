Knipex KN-9772180 Инструмент для обжима контактных гильз
Арт. О00000008222
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Винторез
|Нет
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Тип разъема RJ
|нет
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- Ручной обжимник KNIPEX KN-9772180 является прочным и долговечным инструментом, так как рабочие детали инструмента изготовлены из инструментальной сталь с последующей ковкой и закалкой. Имеет 9 полукруглых профилей с коническими гранями для создания надежного соединения гильзы и проводника. Чехлы из пластмассы способствуют удобной работе.
Преимущества
- Полированная головка защищена от коррозии
- Длина инструмента 180 мм - удобство хранения и транспортировки
- Возможность работы с AWG (американский калибр проводов): 23-5
- Для опрессовки гильз контактных (по стандарту DIN 46 228 часть 1 + 4)
- Профили полукруглой формы обеспечивают надежное соединение гильзы и проводника