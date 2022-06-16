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Knipex KN-9772180 Инструмент для обжима контактных гильз
5.0
2
Найти аналог
Клещи для обжима
    Knipex KN-9772180 Инструмент для обжима контактных гильз
    Арт. О00000008222
    5.0
    2
    Knipex KN-9772180 Инструмент для обжима контактных гильз
    Knipex KN-9772180 Инструмент для обжима контактных гильз
    Knipex KN-9772180 Инструмент для обжима контактных гильз
    Knipex KN-9772180 Инструмент для обжима контактных гильз
      Knipex KN-9772180 Инструмент для обжима контактных гильз
      Knipex KN-9772180 Инструмент для обжима контактных гильз
      Knipex KN-9772180 Инструмент для обжима контактных гильз
      Knipex KN-9772180 Инструмент для обжима контактных гильз

      Knipex KN-9772180 Инструмент для обжима контактных гильз

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000008222
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Knipex
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Винторез
      		Нет
      Тип разъема RJ
      		нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ручной обжимник KNIPEX KN-9772180 является прочным и долговечным инструментом, так как рабочие детали инструмента изготовлены из инструментальной сталь с последующей ковкой и закалкой. Имеет 9 полукруглых профилей с коническими гранями для создания надежного соединения гильзы и проводника. Чехлы из пластмассы способствуют удобной работе.

        Преимущества

        • Полированная головка защищена от коррозии
        • Длина инструмента 180 мм - удобство хранения и транспортировки
        • Возможность работы с AWG (американский калибр проводов): 23-5
        • Для опрессовки гильз контактных (по стандарту DIN 46 228 часть 1 + 4)
        • Профили полукруглой формы обеспечивают надежное соединение гильзы и проводника