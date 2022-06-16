Knipex KN-9772180 Инструмент для обжима контактных гильз

Преимущества

Полированная головка защищена от коррозии

Длина инструмента 180 мм - удобство хранения и транспортировки

Возможность работы с AWG (американский калибр проводов): 23-5

Для опрессовки гильз контактных (по стандарту DIN 46 228 часть 1 + 4)

Профили полукруглой формы обеспечивают надежное соединение гильзы и проводника

Ручной обжимник KNIPEX KN-9772180 является прочным и долговечным инструментом, так как рабочие детали инструмента изготовлены из инструментальной сталь с последующей ковкой и закалкой. Имеет 9 полукруглых профилей с коническими гранями для создания надежного соединения гильзы и проводника. Чехлы из пластмассы способствуют удобной работе.