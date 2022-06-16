Универсальные переставные клещи для труб Knipex АЛЛИГАТОР KN-8801250 (материал губок сталь хром-ванадий)

Универсальные переставные клещи Knipex АЛЛИГАТОР KN-8801250
Арт. Ю00000028242
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Длина, мм
|250
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Материал губок
|хромованадиевая сталь
Универсальные переставные клещи Knipex АЛЛИГАТОР KN-8801250 используются для работ с деталями круглого профиля - до 50 мм (2"), шестигранного профиля - до 46 мм. Предусмотрена возможность самофиксации инструмента на гайках и трубах за счет особенностей конструкции и специальных зубцов, закаленных до твердости 61 HRC. 9-позиционная регулировка размера зева обеспечивает более быструю и удобную работу.
Преимущества
- Самофиксация на трубах и гайках
- Больше производительности и удобства в работе по сравнению с обычными сантехническими клещами аналогичной длины: 9-ступенчатая регулировка и увеличенная на 30 % захватывающая способность
- Хороший доступ к детали благодаря тонкой конструкции в области головки и шарнира
- Функция смыкания губок, которая облегчает работу в узких и труднодоступных местах
- Захватные губки со специально закаленными зубцами твердостью примерно 61 HRC: прослужат долго с надежным захватом
- Коробчатый шарнир: высокая стабильность благодаря двум направляющим
- Прочная конструкция, устойчивы к загрязнениям; особенно подходят для работ вне помещения
- Специальный механизм предотвращает случайное защемление пальцев
- Хромованадиевая электросталь, кованая, закалённая в масле