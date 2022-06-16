Универсальные переставные клещи для труб Knipex АЛЛИГАТОР KN-8801250 (материал губок сталь хром-ванадий)

Универсальные переставные клещи Knipex АЛЛИГАТОР KN-8801250 используются для работ с деталями круглого профиля - до 50 мм (2"), шестигранного профиля - до 46 мм. Предусмотрена возможность самофиксации инструмента на гайках и трубах за счет особенностей конструкции и специальных зубцов, закаленных до твердости 61 HRC. 9-позиционная регулировка размера зева обеспечивает более быструю и удобную работу.

Преимущества