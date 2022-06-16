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Универсальные переставные клещи для труб Knipex АЛЛИГАТОР KN-8801250 (материал губок сталь хром-ванадий)
5.0
2
Найти аналог
Переставные клещи
    Универсальные переставные клещи Knipex АЛЛИГАТОР KN-8801250
    Арт. Ю00000028242
    5.0
    2
    Универсальные переставные клещи для труб Knipex АЛЛИГАТОР KN-8801250 (материал губок сталь хром-ванадий)
    Универсальные переставные клещи для труб Knipex АЛЛИГАТОР KN-8801250 (материал губок сталь хром-ванадий)
    Универсальные переставные клещи для труб Knipex АЛЛИГАТОР KN-8801250 (материал губок сталь хром-ванадий)
      Универсальные переставные клещи для труб Knipex АЛЛИГАТОР KN-8801250 (материал губок сталь хром-ванадий)
      Универсальные переставные клещи для труб Knipex АЛЛИГАТОР KN-8801250 (материал губок сталь хром-ванадий)
      Универсальные переставные клещи для труб Knipex АЛЛИГАТОР KN-8801250 (материал губок сталь хром-ванадий)

      Универсальные переставные клещи Knipex АЛЛИГАТОР KN-8801250

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Ю00000028242
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Knipex
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Длина, мм
      		250
      Материал губок
      		хромованадиевая сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Универсальные переставные клещи Knipex АЛЛИГАТОР KN-8801250 используются для работ с деталями круглого профиля - до 50 мм (2"), шестигранного профиля - до 46 мм. Предусмотрена возможность самофиксации инструмента на гайках и трубах за счет особенностей конструкции и специальных зубцов, закаленных до твердости 61 HRC. 9-позиционная регулировка размера зева обеспечивает более быструю и удобную работу.

        Преимущества

        • Самофиксация на трубах и гайках
        • Больше производительности и удобства в работе по сравнению с обычными сантехническими клещами аналогичной длины: 9-ступенчатая регулировка и увеличенная на 30 % захватывающая способность
        • Хороший доступ к детали благодаря тонкой конструкции в области головки и шарнира
        • Функция смыкания губок, которая облегчает работу в узких и труднодоступных местах
        • Захватные губки со специально закаленными зубцами твердостью примерно 61 HRC: прослужат долго с надежным захватом
        • Коробчатый шарнир: высокая стабильность благодаря двум направляющим
        • Прочная конструкция, устойчивы к загрязнениям; особенно подходят для работ вне помещения
        • Специальный механизм предотвращает случайное защемление пальцев
        • Хромованадиевая электросталь, кованая, закалённая в масле