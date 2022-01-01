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Коаксиальный безмасляный компрессор Fini CIAO 25/1850
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Компрессоры
    Коаксиальный безмасляный компрессор Fini CIAO 25/1850
    Арт. rutector_100134971
    Коаксиальный безмасляный компрессор Fini CIAO 25/1850

      Коаксиальный безмасляный компрессор Fini CIAO 25/1850

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. rutector_100134971

      Характеристики

      Производитель
      		Fini
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Защита двигателя от перегрева
      		Нет
      Особенности
      		рукоятка для переноски, манометр
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Коаксиальный безмасляный компрессор FINI CIAO 25/1850 предназначается для нагнетания сжатого воздуха в пневмоинструмент. Широко применяется в автомастерских, в частном хозяйстве, а также в гараже.

        Преимущества

        • Оснащается двумя манометрами для контроля рабочего давления на входе и на выходе
        • В конструкции предусматриваются транспортировочные колеса и рукоять для простоты и удобства перемещения агрегата по рабочей площадке
        • Опорная ножка с резиновым наконечником придает дополнительную устойчивость во время работы
        • Ресивер покрыт специальной краской для защиты от коррозии. Модель не доставляет сложностей в эксплуатации