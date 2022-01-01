Коаксиальный безмасляный компрессор Fini CIAO 25/1850
Арт. rutector_100134971
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Защита двигателя от перегрева
|Нет
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Особенности
|рукоятка для переноски, манометр
- Коаксиальный безмасляный компрессор FINI CIAO 25/1850 предназначается для нагнетания сжатого воздуха в пневмоинструмент. Широко применяется в автомастерских, в частном хозяйстве, а также в гараже.
Преимущества
- Оснащается двумя манометрами для контроля рабочего давления на входе и на выходе
- В конструкции предусматриваются транспортировочные колеса и рукоять для простоты и удобства перемещения агрегата по рабочей площадке
- Опорная ножка с резиновым наконечником придает дополнительную устойчивость во время работы
- Ресивер покрыт специальной краской для защиты от коррозии. Модель не доставляет сложностей в эксплуатации