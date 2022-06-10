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Комплект коаксиального дымохода Navien KIT23DA, 60/100 мм
5.0
2
Найти аналог
Комплекты коаксиального дымохода
    Комплект коаксиального дымохода Navien KIT23DA, 60/100 мм
    Арт. О00000004852
    5.0
    2
    Комплект коаксиального дымохода Navien KIT23DA, 60/100 мм

      Комплект коаксиального дымохода Navien KIT23DA, 60/100 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000004852
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Navien
      Страна производства
      		Южная Корея
      Родина бренда
      		Южная Корея
      Внешний диаметр, мм
      		100
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Комплект коаксиального дымохода NAVIEN KIT23DA, 60/100 мм, 1 м для турбированных моделей (с закрытой камерой сгорания). Представляет собой полностью готовый комплект для обустройства дымохода. Включает в себя все необходимые элементы.

        Преимущества

        • Обеспечивает систему котлов принудительной тягой
        • Коаксиальная труба дымохода оснащена наконечником антилед
        • Может применяться для котлов следующих производителей: BOSCH, BUDERUS, PROTHERM