Комплект коаксиального дымохода Navien KIT23DA, 60/100 мм
Арт. О00000004852
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Южная Корея
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Родина бренда
|Южная Корея
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Внешний диаметр, мм
|100
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Количество предметов, шт
|1
- Комплект коаксиального дымохода NAVIEN KIT23DA, 60/100 мм, 1 м для турбированных моделей (с закрытой камерой сгорания). Представляет собой полностью готовый комплект для обустройства дымохода. Включает в себя все необходимые элементы.
Преимущества
- Обеспечивает систему котлов принудительной тягой
- Коаксиальная труба дымохода оснащена наконечником антилед
- Может применяться для котлов следующих производителей: BOSCH, BUDERUS, PROTHERM