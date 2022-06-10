Преимущества

Обеспечивает систему котлов принудительной тягой

Коаксиальная труба дымохода оснащена наконечником антилед

Может применяться для котлов следующих производителей: BOSCH, BUDERUS, PROTHERM



Комплект коаксиального дымохода NAVIEN KIT23DA, 60/100 мм, 1 м для турбированных моделей (с закрытой камерой сгорания). Представляет собой полностью готовый комплект для обустройства дымохода. Включает в себя все необходимые элементы.