Компрессор коаксиальный поршневой Fini AMICO 25/SF2500

Коаксиальный поршневой компрессор FINI AMICO 25/SF2500 полупрофессиональный поршневой компрессор создан специально для домашних мастерских, автолюбителей и для небольших работ связанных с окраской, продувкой и т.д. Прост в эксплуатации и предназначен для проведения самых разнообразных работ, требующих небольшой нагрузки на компрессор, небольшой массы компрессора и "бытового электропитания".



Преимущества