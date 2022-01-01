Компрессор коаксиальный поршневой Fini AMICO 25/SF2500
Арт. rutector_100130091
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Италия
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Защита двигателя от перегрева
|Нет
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Особенности
|манометр
- Коаксиальный поршневой компрессор FINI AMICO 25/SF2500 полупрофессиональный поршневой компрессор создан специально для домашних мастерских, автолюбителей и для небольших работ связанных с окраской, продувкой и т.д. Прост в эксплуатации и предназначен для проведения самых разнообразных работ, требующих небольшой нагрузки на компрессор, небольшой массы компрессора и "бытового электропитания".
Преимущества
- Прочные колёса большого диаметра и эргономичная ручка для удобства перемещения, противоскользящие опорные элементы для исключения самопроизвольного движения компрессора
- Клапан слива конденсата из ресивера в стандартной комплектации для удобства эксплуатации
- Наличие регуляторов давления с манометрами для работы компрессора в автоматическом режиме и установки требуемого давления на выходе
- Прочный защитный кожух для безопасной эксплуатации