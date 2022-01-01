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Компрессор коаксиальный поршневой Fini AMICO 25/SF2500
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Компрессоры
    Компрессор коаксиальный поршневой Fini AMICO 25/SF2500
    Арт. rutector_100130091
    Компрессор коаксиальный поршневой Fini AMICO 25/SF2500

      Компрессор коаксиальный поршневой Fini AMICO 25/SF2500

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. rutector_100130091

      Характеристики

      Производитель
      		Fini
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Защита двигателя от перегрева
      		Нет
      Особенности
      		манометр
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Коаксиальный поршневой компрессор FINI AMICO 25/SF2500 полупрофессиональный поршневой компрессор создан специально для домашних мастерских, автолюбителей и для небольших работ связанных с окраской, продувкой и т.д. Прост в эксплуатации и предназначен для проведения самых разнообразных работ, требующих небольшой нагрузки на компрессор, небольшой массы компрессора и "бытового электропитания".

        Преимущества

        • Прочные колёса большого диаметра и эргономичная ручка для удобства перемещения, противоскользящие опорные элементы для исключения самопроизвольного движения компрессора
        • Клапан слива конденсата из ресивера в стандартной комплектации для удобства эксплуатации
        • Наличие регуляторов давления с манометрами для работы компрессора в автоматическом режиме и установки требуемого давления на выходе
        • Прочный защитный кожух для безопасной эксплуатации