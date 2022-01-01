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Коаксиальный поршневой компрессор Fini SUPERTIGER-265M
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Компрессоры
    Коаксиальный поршневой компрессор Fini SUPERTIGER-265M
    Арт. rutector_100121271
    Коаксиальный поршневой компрессор Fini SUPERTIGER-265M

      Коаксиальный поршневой компрессор Fini SUPERTIGER-265M

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. rutector_100121271

      Характеристики

      Производитель
      		Fini
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Защита двигателя от перегрева
      		Нет
      Особенности
      		манометр
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрокомпрессор FINI TIGER 265M - современный мощный агрегат для нагнетания сжатого воздуха в пневмоинструмент. Колеса обеспечивают легкость и удобство перемещения агрегата по рабочей площадке. Транспортировочная рукоять образует две опорные ножки с резиновыми наконечниками для устойчивости компрессора на поверхности. Два манометра позволяют контролировать рабочее давление на входе и на выходе.

        Преимущества

        • Специальный пластиковый кожух надежно защищает двигатель от повреждений и пыли
        • Высокое качество сборки
        • Эффективность в работе
        • Широкая сфера применения
        • Относительно низкий уровень шума
        • Долгий срок службы