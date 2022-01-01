Коаксиальный поршневой компрессор Fini SUPERTIGER-265M
Арт. rutector_100121271
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Защита двигателя от перегрева
|Нет
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Особенности
|манометр
- Электрокомпрессор FINI TIGER 265M - современный мощный агрегат для нагнетания сжатого воздуха в пневмоинструмент. Колеса обеспечивают легкость и удобство перемещения агрегата по рабочей площадке. Транспортировочная рукоять образует две опорные ножки с резиновыми наконечниками для устойчивости компрессора на поверхности. Два манометра позволяют контролировать рабочее давление на входе и на выходе.
Преимущества
- Специальный пластиковый кожух надежно защищает двигатель от повреждений и пыли
- Высокое качество сборки
- Эффективность в работе
- Широкая сфера применения
- Относительно низкий уровень шума
- Долгий срок службы