Коаксиальный поршневой компрессор Fini SUPERTIGER-265M

Электрокомпрессор FINI TIGER 265M - современный мощный агрегат для нагнетания сжатого воздуха в пневмоинструмент. Колеса обеспечивают легкость и удобство перемещения агрегата по рабочей площадке. Транспортировочная рукоять образует две опорные ножки с резиновыми наконечниками для устойчивости компрессора на поверхности. Два манометра позволяют контролировать рабочее давление на входе и на выходе.

Преимущества