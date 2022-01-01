Коаксиальный поршневой компрессор Fini SUPERTIGER/I 285M
Арт. rutector_100333953
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Защита двигателя от перегрева
|Нет
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Особенности
|рукоятка для переноски, манометр, спускной клапан
- Поршневой компрессор FINI SUPERTIGER/I 285M 333953 обеспечивает пневматическое оборудование сжатым воздухом. Модель подходит для эксплуатации в мастерской или шиномонтаже для выполнения небольшого объема работ. Питается от сети напряжением 220 В. Компрессор используется совместно с краскораспылителями, пистолетами для накачки шин, обдувочными пистолетами.
Преимущества
- Надёжная компрессорная головка, произведенная на собственном заводе FNA S.p.A
- Прочные колёса большого диаметра и эргономичная ручка для удобства перемещения, противоскользящие опорные элементы для исключения самопроизвольного движения компрессора
- Кран слива конденсата из ресивера в стандартной комплектации для удобства эксплуатации
- Наличие регуляторов давления с манометрами для работы компрессора в автоматическом режиме и установки требуемого давления на выходе
- Прочный защитный кожух для безопасной эксплуатации
- Кабель с вилкой в комплекте для подключения к электросети 220 Вольт