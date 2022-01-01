Коаксиальный поршневой компрессор Fini SUPERTIGER/I 285M

Поршневой компрессор FINI SUPERTIGER/I 285M 333953 обеспечивает пневматическое оборудование сжатым воздухом. Модель подходит для эксплуатации в мастерской или шиномонтаже для выполнения небольшого объема работ. Питается от сети напряжением 220 В. Компрессор используется совместно с краскораспылителями, пистолетами для накачки шин, обдувочными пистолетами.

Преимущества