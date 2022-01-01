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Коаксиальный поршневой компрессор Fini SUPERTIGER/I 285M
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Компрессоры
    Коаксиальный поршневой компрессор Fini SUPERTIGER/I 285M
    Арт. rutector_100333953
    Коаксиальный поршневой компрессор Fini SUPERTIGER/I 285M
    Коаксиальный поршневой компрессор Fini SUPERTIGER/I 285M
    Коаксиальный поршневой компрессор Fini SUPERTIGER/I 285M
    Коаксиальный поршневой компрессор Fini SUPERTIGER/I 285M
    Коаксиальный поршневой компрессор Fini SUPERTIGER/I 285M
      Коаксиальный поршневой компрессор Fini SUPERTIGER/I 285M
      Коаксиальный поршневой компрессор Fini SUPERTIGER/I 285M
      Коаксиальный поршневой компрессор Fini SUPERTIGER/I 285M
      Коаксиальный поршневой компрессор Fini SUPERTIGER/I 285M
      Коаксиальный поршневой компрессор Fini SUPERTIGER/I 285M

      Коаксиальный поршневой компрессор Fini SUPERTIGER/I 285M

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. rutector_100333953

      Характеристики

      Производитель
      		Fini
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Защита двигателя от перегрева
      		Нет
      Особенности
      		рукоятка для переноски, манометр, спускной клапан
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Поршневой компрессор FINI SUPERTIGER/I 285M 333953 обеспечивает пневматическое оборудование сжатым воздухом. Модель подходит для эксплуатации в мастерской или шиномонтаже для выполнения небольшого объема работ. Питается от сети напряжением 220 В. Компрессор используется совместно с краскораспылителями, пистолетами для накачки шин, обдувочными пистолетами.

        Преимущества

        • Надёжная компрессорная головка, произведенная на собственном заводе FNA S.p.A
        • Прочные колёса большого диаметра и эргономичная ручка для удобства перемещения, противоскользящие опорные элементы для исключения самопроизвольного движения компрессора
        • Кран слива конденсата из ресивера в стандартной комплектации для удобства эксплуатации
        • Наличие регуляторов давления с манометрами для работы компрессора в автоматическом режиме и установки требуемого давления на выходе
        • Прочный защитный кожух для безопасной эксплуатации
        • Кабель с вилкой в комплекте для подключения к электросети 220 Вольт