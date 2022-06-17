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Отвертка реверсивная складная Кобальт 245-466 с набором бит
5.0
2
604 ₽
Наборы отверток
    Отвертка реверсивная складная Кобальт 245-466 с набором бит
    Арт. О00000012316
    5.0
    2
    Отвертка реверсивная складная Кобальт 245-466 с набором бит
    Отвертка реверсивная складная Кобальт 245-466 с набором бит
    Отвертка реверсивная складная Кобальт 245-466 с набором бит
      Отвертка реверсивная складная Кобальт 245-466 с набором бит
      Отвертка реверсивная складная Кобальт 245-466 с набором бит
      Отвертка реверсивная складная Кобальт 245-466 с набором бит

      Отвертка реверсивная складная Кобальт 245-466 с набором бит

      604 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000012316
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Кобальт
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.09
      Габариты, мм
      		210x90x20
      Все характеристики
      604 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Отвертка мини реверсивная складная КОБАЛЬТ 245-466 с набором бит 9 шт предназначена для вывинчивания/завинчивания мелкого резьбового крепежа при сборке/разборке, ремонте различных мелких механизмов и узлов электроники, бытовой техники, часов, детских игрушек.

        Преимущества

        • Изготовлена из хром-ванадиевой стали 6150CrV с реверсивным храповым механизмом
        • Специальная складная конструкция позволяет удобно разместить отвертку в любом кармане и хранить внутри рукояток насадки
        • В комплекте 9 насадок 