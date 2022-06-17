Отвертка реверсивная складная Кобальт 245-466 с набором бит

Отвертка мини реверсивная складная КОБАЛЬТ 245-466 с набором бит 9 шт предназначена для вывинчивания/завинчивания мелкого резьбового крепежа при сборке/разборке, ремонте различных мелких механизмов и узлов электроники, бытовой техники, часов, детских игрушек.



Преимущества