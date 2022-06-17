Отвертка реверсивная складная Кобальт 245-466 с набором бит
Арт. О00000012316
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|0.09
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Габариты, мм
|210x90x20
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- Отвертка мини реверсивная складная КОБАЛЬТ 245-466 с набором бит 9 шт предназначена для вывинчивания/завинчивания мелкого резьбового крепежа при сборке/разборке, ремонте различных мелких механизмов и узлов электроники, бытовой техники, часов, детских игрушек.
Преимущества
- Изготовлена из хром-ванадиевой стали 6150CrV с реверсивным храповым механизмом
- Специальная складная конструкция позволяет удобно разместить отвертку в любом кармане и хранить внутри рукояток насадки
- В комплекте 9 насадок