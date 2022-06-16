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Отверточная рукоятка Т-образная Кобальт 245-473 с набором бит и торцевых головок (24 предмета, TORX)
4.0
2
760 ₽
Наборы отверток
    Отверточная рукоятка Т-образная Кобальт 245-473 с набором бит и торцевых головок (24 предмета, TORX)
    Арт. 77777Х1306386
    4.0
    2
    Отверточная рукоятка Т-образная Кобальт 245-473 с набором бит и торцевых головок (24 предмета, TORX)
    Отверточная рукоятка Т-образная Кобальт 245-473 с набором бит и торцевых головок (24 предмета, TORX)
      Отверточная рукоятка Т-образная Кобальт 245-473 с набором бит и торцевых головок (24 предмета, TORX)
      Отверточная рукоятка Т-образная Кобальт 245-473 с набором бит и торцевых головок (24 предмета, TORX)

      Отверточная рукоятка Т-образная Кобальт 245-473 с набором бит и торцевых головок (24 предмета, TORX)

      760 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. 77777Х1306386
      4.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Кобальт
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.36
      Габариты, мм
      		270x145x30
      Все характеристики
      760 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Отверточная рукоятка Т-образная Кобальт 245-473 с набором бит и торцевых головок, 24 предмета - предназначена для вывинчивания/завинчивания винтов и саморезов при проведении строительно-монтажных работ, сборке/разборке, ремонте различных механизмов и узлов.

        Преимущества

        • Изготовлена из хром-ванадиевой стали 6150CrV
        • Специальная Т-образная рукоятка имеет удобную ортопедическую форму для передачи большого крутящего момента и снижения усталости при работе
        • В комплекте 23 насадки