Отверточная рукоятка Т-образная Кобальт 245-473 с набором бит и торцевых головок (24 предмета, TORX)
Арт. 77777Х1306386
Отверточная рукоятка Т-образная Кобальт 245-473 с набором бит и торцевых головок (24 предмета, TORX)
Арт. 77777Х1306386
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|0.36
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Габариты, мм
|270x145x30
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- Отверточная рукоятка Т-образная Кобальт 245-473 с набором бит и торцевых головок, 24 предмета - предназначена для вывинчивания/завинчивания винтов и саморезов при проведении строительно-монтажных работ, сборке/разборке, ремонте различных механизмов и узлов.
Преимущества
- Изготовлена из хром-ванадиевой стали 6150CrV
- Специальная Т-образная рукоятка имеет удобную ортопедическую форму для передачи большого крутящего момента и снижения усталости при работе
- В комплекте 23 насадки