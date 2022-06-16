Отверточная рукоятка Т-образная Кобальт 245-473 с набором бит и торцевых головок (24 предмета, TORX)

Преимущества

Изготовлена из хром-ванадиевой стали 6150CrV

Специальная Т-образная рукоятка имеет удобную ортопедическую форму для передачи большого крутящего момента и снижения усталости при работе

В комплекте 23 насадки

Отверточная рукоятка Т-образная Кобальт 245-473 с набором бит и торцевых головок, 24 предмета - предназначена для вывинчивания/завинчивания винтов и саморезов при проведении строительно-монтажных работ, сборке/разборке, ремонте различных механизмов и узлов.