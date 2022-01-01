Преимущества

Изготовлен из инструментальной стали 65Г с закалкой рабочих частей 40-45HRC

Состоит из двух рабочих частей, одна из которых имеет специальную выемку, позволяющую эффективно удалять гвозди, саморезы и иные демонтируемые элементы

Имеет усиленный овальный профиль размером 25х12 мм

Длина общая 450 мм. Вес 1,6 кг

Лом-гвоздодер Кобальт 249-532 усиленный оснащен двумя типовыми рабочими зонами: для выстаскивания гвоздей и плоским зубилом, которое используется для слесарных работ любой сложности. Простой, но эффективный инструмент.