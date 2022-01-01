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Лом-гвоздодер Кобальт 249-532 усиленный
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Лом-гвоздодер
    Лом-гвоздодер Кобальт 249-532 усиленный
    Арт. О00000008362
    Лом-гвоздодер Кобальт 249-532 усиленный
    Лом-гвоздодер Кобальт 249-532 усиленный
    Лом-гвоздодер Кобальт 249-532 усиленный
      Лом-гвоздодер Кобальт 249-532 усиленный
      Лом-гвоздодер Кобальт 249-532 усиленный
      Лом-гвоздодер Кобальт 249-532 усиленный

      Лом-гвоздодер Кобальт 249-532 усиленный

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000008362

      Характеристики

      Производитель
      		Кобальт
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		лом-гвоздодер
      Форма
      		круглый
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Лом-гвоздодер Кобальт 249-532 усиленный оснащен двумя типовыми рабочими зонами: для выстаскивания гвоздей и плоским зубилом, которое используется для слесарных работ любой сложности. Простой, но эффективный инструмент.

        Преимущества

        • Изготовлен из инструментальной стали 65Г с закалкой рабочих частей 40-45HRC
        • Состоит из двух рабочих частей, одна из которых имеет специальную выемку, позволяющую эффективно удалять гвозди, саморезы и иные демонтируемые элементы
        • Имеет усиленный овальный профиль размером 25х12 мм
        • Длина общая 450 мм. Вес 1,6 кг