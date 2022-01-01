Лом-гвоздодер Кобальт 249-532 усиленный
Арт. О00000008362
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|лом-гвоздодер
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Форма
|круглый
- Лом-гвоздодер Кобальт 249-532 усиленный оснащен двумя типовыми рабочими зонами: для выстаскивания гвоздей и плоским зубилом, которое используется для слесарных работ любой сложности. Простой, но эффективный инструмент.
Преимущества
- Изготовлен из инструментальной стали 65Г с закалкой рабочих частей 40-45HRC
- Состоит из двух рабочих частей, одна из которых имеет специальную выемку, позволяющую эффективно удалять гвозди, саморезы и иные демонтируемые элементы
- Имеет усиленный овальный профиль размером 25х12 мм
- Длина общая 450 мм. Вес 1,6 кг