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Отвертка Кобальт Ultra Grip 646-294, SL8.0х150мм, CR-V, 1 шт.
350 ₽
Отвертки
    Отвертка Кобальт Ultra Grip 646-294, SL8.0х150мм, CR-V, 1 шт.
    Арт. О00000033750
    Отвертка Кобальт Ultra Grip 646-294, SL8.0х150мм, CR-V, 1 шт.
    Отвертка Кобальт Ultra Grip 646-294, SL8.0х150мм, CR-V, 1 шт.
    Отвертка Кобальт Ultra Grip 646-294, SL8.0х150мм, CR-V, 1 шт.
      Отвертка Кобальт Ultra Grip 646-294, SL8.0х150мм, CR-V, 1 шт.
      Отвертка Кобальт Ultra Grip 646-294, SL8.0х150мм, CR-V, 1 шт.
      Отвертка Кобальт Ultra Grip 646-294, SL8.0х150мм, CR-V, 1 шт.

      Отвертка Кобальт Ultra Grip 646-294, SL8.0х150мм, CR-V, 1 шт.

      350 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000033750

      Характеристики

      Производитель
      		Кобальт
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.156
      Габариты, мм
      		300x45x40
      Все характеристики
      350 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Отвертка Кобальт Ultra Grip 646-294 используется для работы с резьбовыми соединениями имеющими плоский внутренний профиль. Двухкомпонентная рукоятка удобно лежит в ладони. Отвертка имеет стержень из качественного материала, который обеспечивает износостойкость инструмента. В рабочую часть встроен магнитный наконечник, который фиксирует крепеж во время работы. 