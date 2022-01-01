Отвертка Кобальт Ultra Grip 646-294, SL8.0х150мм, CR-V, 1 шт.
Арт. О00000033750
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|0.156
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Габариты, мм
|300x45x40
- Отвертка Кобальт Ultra Grip 646-294 используется для работы с резьбовыми соединениями имеющими плоский внутренний профиль. Двухкомпонентная рукоятка удобно лежит в ладони. Отвертка имеет стержень из качественного материала, который обеспечивает износостойкость инструмента. В рабочую часть встроен магнитный наконечник, который фиксирует крепеж во время работы.