Отвертка Кобальт Ultra Grip 646-348, PH1х150мм, CR-V, 1 шт.

Отвертка Кобальт Ultra Grip 646-348 - ручной инструмент, который применяется для завинчивания и отвинчивания креплений с крестовым профилем. Стержень изготовлено из прочного материала и подвержен закалке до твердости 51-54 HRC. Рабочая часть оснащена магнитом: таким образом, производится фиксирование детали. Специальная рукоятка комфортно лежит в руке.