Отвертка Кобальт Ultra Grip 646-348, PH1х150мм, CR-V, 1 шт.
Арт. О00000033745
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|0.079
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Габариты, мм
|45x250x35
- Отвертка Кобальт Ultra Grip 646-348 - ручной инструмент, который применяется для завинчивания и отвинчивания креплений с крестовым профилем. Стержень изготовлено из прочного материала и подвержен закалке до твердости 51-54 HRC. Рабочая часть оснащена магнитом: таким образом, производится фиксирование детали. Специальная рукоятка комфортно лежит в руке.