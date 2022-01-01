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Отвертка Кобальт Ultra Grip 646-348, PH1х150мм, CR-V, 1 шт.
192 ₽
Отвертки
    Отвертка Кобальт Ultra Grip 646-348, PH1х150мм, CR-V, 1 шт.
    Арт. О00000033745
    Отвертка Кобальт Ultra Grip 646-348, PH1х150мм, CR-V, 1 шт.
    Отвертка Кобальт Ultra Grip 646-348, PH1х150мм, CR-V, 1 шт.
      Отвертка Кобальт Ultra Grip 646-348, PH1х150мм, CR-V, 1 шт.
      Отвертка Кобальт Ultra Grip 646-348, PH1х150мм, CR-V, 1 шт.

      Отвертка Кобальт Ultra Grip 646-348, PH1х150мм, CR-V, 1 шт.

      192 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000033745

      Характеристики

      Производитель
      		Кобальт
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.079
      Габариты, мм
      		45x250x35
      Все характеристики
      192 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Отвертка Кобальт Ultra Grip 646-348 - ручной инструмент, который применяется для завинчивания и отвинчивания креплений с крестовым профилем. Стержень изготовлено из прочного материала и подвержен закалке до твердости 51-54 HRC. Рабочая часть оснащена магнитом: таким образом, производится фиксирование детали. Специальная рукоятка комфортно лежит в руке. 