Отвертка Кобальт Ultra Grip 646-379, PH3х150мм, CR-V, 1 шт.

Отвертка Кобальт Ultra Grip 646-379 применяется в монтаже или демонтаже винтов и саморезов. Магнитный наконечник осуществляет фиксацию крепежа. Материал стержня гарантирует стойкость при нагрузках и долгую службу. Двухкомпонентная рукоятка обеспечивает крепкий захват и предотвращает выскальзывание.