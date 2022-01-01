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Отвертка Кобальт Ultra Grip 646-379, PH3х150мм, CR-V, 1 шт.
310 ₽
Отвертки
    Отвертка Кобальт Ultra Grip 646-379, PH3х150мм, CR-V, 1 шт.
    Арт. О00000033746
    Отвертка Кобальт Ultra Grip 646-379, PH3х150мм, CR-V, 1 шт.
    Отвертка Кобальт Ultra Grip 646-379, PH3х150мм, CR-V, 1 шт.
    Отвертка Кобальт Ultra Grip 646-379, PH3х150мм, CR-V, 1 шт.
      Отвертка Кобальт Ultra Grip 646-379, PH3х150мм, CR-V, 1 шт.
      Отвертка Кобальт Ultra Grip 646-379, PH3х150мм, CR-V, 1 шт.
      Отвертка Кобальт Ultra Grip 646-379, PH3х150мм, CR-V, 1 шт.

      Отвертка Кобальт Ultra Grip 646-379, PH3х150мм, CR-V, 1 шт.

      310 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000033746

      Характеристики

      Производитель
      		Кобальт
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.156
      Габариты, мм
      		30x270x30
      Все характеристики
      310 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Отвертка Кобальт Ultra Grip 646-379 применяется в монтаже или демонтаже винтов и саморезов. Магнитный наконечник осуществляет фиксацию крепежа. Материал стержня гарантирует стойкость при нагрузках и долгую службу. Двухкомпонентная рукоятка обеспечивает крепкий захват и предотвращает выскальзывание. 