Отвертка Кобальт Ultra Grip 646-379, PH3х150мм, CR-V, 1 шт.
Арт. О00000033746
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|0.156
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Габариты, мм
|30x270x30
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- Отвертка Кобальт Ultra Grip 646-379 применяется в монтаже или демонтаже винтов и саморезов. Магнитный наконечник осуществляет фиксацию крепежа. Материал стержня гарантирует стойкость при нагрузках и долгую службу. Двухкомпонентная рукоятка обеспечивает крепкий захват и предотвращает выскальзывание.