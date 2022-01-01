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Набор отверток Кобальт Ultra Grip 646-652, 6 шт.
1 059 ₽
Наборы отверток
    Набор отверток Кобальт Ultra Grip 646-652, 6 шт.
    Арт. О00000033752
    Набор отверток Кобальт Ultra Grip 646-652, 6 шт.
    Набор отверток Кобальт Ultra Grip 646-652, 6 шт.
    Набор отверток Кобальт Ultra Grip 646-652, 6 шт.
      Набор отверток Кобальт Ultra Grip 646-652, 6 шт.
      Набор отверток Кобальт Ultra Grip 646-652, 6 шт.
      Набор отверток Кобальт Ultra Grip 646-652, 6 шт.

      Набор отверток Кобальт Ultra Grip 646-652, 6 шт.

      1 059 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000033752

      Характеристики

      Производитель
      		Кобальт
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.56
      Габариты, мм
      		339x170x38
      Все характеристики
      1 059 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор отверток Кобальт Ultra Grip 646-652, 6 шт. - предназначен для отвинчивания/завинчивания резьбовых соединений. Рабочие части комплекта выполнены из хром-ванадиевой стали и имеют магнитные наконечники, которые примагничивают крепеж во время работы. Для прочности инструменты подвергаются термической обработке до твердости 51 - 54 HRC.