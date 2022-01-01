Набор отверток Кобальт Ultra Grip 646-652, 6 шт.
Арт. О00000033752
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|0.56
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Габариты, мм
|339x170x38
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- Набор отверток Кобальт Ultra Grip 646-652, 6 шт. - предназначен для отвинчивания/завинчивания резьбовых соединений. Рабочие части комплекта выполнены из хром-ванадиевой стали и имеют магнитные наконечники, которые примагничивают крепеж во время работы. Для прочности инструменты подвергаются термической обработке до твердости 51 - 54 HRC.