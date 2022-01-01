Набор отверток Кобальт Ultra Grip 646-652, 6 шт. - предназначен для отвинчивания/завинчивания резьбовых соединений. Рабочие части комплекта выполнены из хром-ванадиевой стали и имеют магнитные наконечники, которые примагничивают крепеж во время работы. Для прочности инструменты подвергаются термической обработке до твердости 51 - 54 HRC.