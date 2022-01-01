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Набор отверток Кобальт Ultra Grip 646-669, CR-V, 6 шт.
935 ₽
Наборы отверток
    Набор отверток Кобальт Ultra Grip 646-669, CR-V, 6 шт.
    Арт. О00000033751
    Набор отверток Кобальт Ultra Grip 646-669, CR-V, 6 шт.
    Набор отверток Кобальт Ultra Grip 646-669, CR-V, 6 шт.
      Набор отверток Кобальт Ultra Grip 646-669, CR-V, 6 шт.
      Набор отверток Кобальт Ultra Grip 646-669, CR-V, 6 шт.

      Набор отверток Кобальт Ultra Grip 646-669, CR-V, 6 шт.

      935 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000033751

      Характеристики

      Производитель
      		Кобальт
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.53
      Габариты, мм
      		200x30x330
      Все характеристики
      935 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор отверток Кобальт Ultra Grip 646-669 предназначен для монтажа резьбовых соединений. Материал рабочей части изделий выполнен из хром-ванадиевой стали, которая обеспечивает высокую прочность  и стойкость при работе. Инструменты оснащены магнитным наконечником для уверенной работы с крепежом. Изгибы рукояток обеспечивают комфорт во время работы.