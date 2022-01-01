Набор отверток Кобальт Ultra Grip 646-669, CR-V, 6 шт.
Арт. О00000033751
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|0.53
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Габариты, мм
|200x30x330
- Набор отверток Кобальт Ultra Grip 646-669 предназначен для монтажа резьбовых соединений. Материал рабочей части изделий выполнен из хром-ванадиевой стали, которая обеспечивает высокую прочность и стойкость при работе. Инструменты оснащены магнитным наконечником для уверенной работы с крепежом. Изгибы рукояток обеспечивают комфорт во время работы.