Набор отверток Кобальт Ultra Grip 646-669, CR-V, 6 шт.

Набор отверток Кобальт Ultra Grip 646-669 предназначен для монтажа резьбовых соединений. Материал рабочей части изделий выполнен из хром-ванадиевой стали, которая обеспечивает высокую прочность и стойкость при работе. Инструменты оснащены магнитным наконечником для уверенной работы с крепежом. Изгибы рукояток обеспечивают комфорт во время работы.