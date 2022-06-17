Отвертка Кобальт POLYWOOD 912-083 (PH-1, 100 мм, CrV)
Арт. О00000008385
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|0.079
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Габариты, мм
|252x50x35
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Гибкая
|Нет
- Отвертка КОБАЛЬТ предназначена для завинчивания/отвинчивания винтов и саморезов при проведении строительно-монтажных работ, сборки/разборки, ремонта различных механизмов и узлов.
Преимущества
- Инструмент оснащается жестким стержнем из закаленной хромованадиевой стали
- Имеется нескользящая рукоятка с рельефной поверхностью из полимера