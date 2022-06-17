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Отвертка Кобальт POLYWOOD 912-083 (PH-1, 100 мм, CrV)
5.0
1
Найти аналог
Отвертки
    Отвертка Кобальт POLYWOOD 912-083 (PH-1, 100 мм, CrV)
    Арт. О00000008385
    5.0
    1
    Отвертка Кобальт POLYWOOD 912-083 (PH-1, 100 мм, CrV)
    Отвертка Кобальт POLYWOOD 912-083 (PH-1, 100 мм, CrV)
      Отвертка Кобальт POLYWOOD 912-083 (PH-1, 100 мм, CrV)
      Отвертка Кобальт POLYWOOD 912-083 (PH-1, 100 мм, CrV)

      Отвертка Кобальт POLYWOOD 912-083 (PH-1, 100 мм, CrV)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000008385
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Кобальт
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.079
      Габариты, мм
      		252x50x35
      Гибкая
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Отвертка КОБАЛЬТ предназначена для завинчивания/отвинчивания винтов и саморезов при проведении строительно-монтажных работ, сборки/разборки, ремонта различных механизмов и узлов. 

        Преимущества

        • Инструмент оснащается жестким стержнем из закаленной хромованадиевой стали
        • Имеется нескользящая рукоятка с рельефной поверхностью из полимера