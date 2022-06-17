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Отвертка Кобальт POLYWOOD 912-113 (PH-2, 150 мм, CrV)
5.0
2
264 ₽
Отвертки
    Отвертка Кобальт POLYWOOD 912-113 (PH-2, 150 мм, CrV)
    Арт. О00000008392
    5.0
    2
    Отвертка Кобальт POLYWOOD 912-113 (PH-2, 150 мм, CrV)

      Отвертка Кобальт POLYWOOD 912-113 (PH-2, 150 мм, CrV)

      264 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000008392
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Кобальт
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.109
      Габариты, мм
      		329x50x35
      Гибкая
      		Нет
      Все характеристики
      264 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Отвертка Кобальт POLYWOOD 912-113 предназначена для завинчивания/отвинчивания винтов и саморезов при проведении строительно-монтажных работ, сборки/разборки, ремонта различных механизмов и узлов.

        Преимущества

        • Стержень из хром-ванадиевой стали имеет намагниченный профиль
        • Изделие удобно применять автолюбителям и мастерам различного профиля
        • Инструмент также оснащается древесно-полимерной рукояткой, которая не скользит в ладонях