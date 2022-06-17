Отвертка Кобальт POLYWOOD 912-113 (PH-2, 150 мм, CrV)

Отвертка Кобальт POLYWOOD 912-113 предназначена для завинчивания/отвинчивания винтов и саморезов при проведении строительно-монтажных работ, сборки/разборки, ремонта различных механизмов и узлов.



Преимущества

Стержень из хром-ванадиевой стали имеет намагниченный профиль

Изделие удобно применять автолюбителям и мастерам различного профиля

Инструмент также оснащается древесно-полимерной рукояткой, которая не скользит в ладонях



