Усиленный лом-гвоздодер Кобальт 249-556

Преимущества

Изготовлен из инструментальной стали 65Г с закалкой рабочих частей 40-45HRC

Состоит из двух рабочих частей, одна из которых имеет специальную выемку, позволяющую эффективно удалять гвозди, саморезы и иные демонтируемые элементы

Имеет усиленный овальный профиль размером 29х15 мм

Длина общая 900 мм

Вес 3,1

Лом-гвоздодер (усиленный, 900х29х15 мм) КОБАЛЬТ 249-556 используется для различных силовых слесарных работ, рихтовочных работ, а также для вытаскивания гвоздей. Инструмент оснащен усиленным корпусом, который не гнется даже под воздействием значительного усилия.