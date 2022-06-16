Усиленный лом-гвоздодер Кобальт 249-556
Арт. О00000012462
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|лом-гвоздодер
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Форма
|квадратный
- Лом-гвоздодер (усиленный, 900х29х15 мм) КОБАЛЬТ 249-556 используется для различных силовых слесарных работ, рихтовочных работ, а также для вытаскивания гвоздей. Инструмент оснащен усиленным корпусом, который не гнется даже под воздействием значительного усилия.
Преимущества
- Изготовлен из инструментальной стали 65Г с закалкой рабочих частей 40-45HRC
- Состоит из двух рабочих частей, одна из которых имеет специальную выемку, позволяющую эффективно удалять гвозди, саморезы и иные демонтируемые элементы
- Имеет усиленный овальный профиль размером 29х15 мм
- Длина общая 900 мм
- Вес 3,1