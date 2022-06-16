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Усиленный лом-гвоздодер Кобальт 249-556
5.0
2
Найти аналог
Лом-гвоздодер
    Усиленный лом-гвоздодер Кобальт 249-556
    Арт. О00000012462
    5.0
    2
    Усиленный лом-гвоздодер Кобальт 249-556
    Усиленный лом-гвоздодер Кобальт 249-556
    Усиленный лом-гвоздодер Кобальт 249-556
      Усиленный лом-гвоздодер Кобальт 249-556
      Усиленный лом-гвоздодер Кобальт 249-556
      Усиленный лом-гвоздодер Кобальт 249-556

      Усиленный лом-гвоздодер Кобальт 249-556

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000012462
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Кобальт
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		лом-гвоздодер
      Форма
      		квадратный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Лом-гвоздодер (усиленный, 900х29х15 мм) КОБАЛЬТ 249-556 используется для различных силовых слесарных работ, рихтовочных работ, а также для вытаскивания гвоздей. Инструмент оснащен усиленным корпусом, который не гнется даже под воздействием значительного усилия.

        Преимущества

        • Изготовлен из инструментальной стали 65Г с закалкой рабочих частей 40-45HRC
        • Состоит из двух рабочих частей, одна из которых имеет специальную выемку, позволяющую эффективно удалять гвозди, саморезы и иные демонтируемые элементы
        • Имеет усиленный овальный профиль размером 29х15 мм
        • Длина общая 900 мм
        • Вес 3,1