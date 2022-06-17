Отвертка Кобальт POLYWOOD 912-069 (PH-0, 75 мм, CrV)
Арт. О00000010641
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|0.039
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Габариты, мм
|220x47x25
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Гибкая
|Нет
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- Отвертка PH-0 х 75 мм CR-V КОБАЛЬТ POLYWOOD 912-069 - удобный и практичный инструмент с закаленным жалом HRC 53-54.
Преимущества
- Предназначена для завинчивания/отвинчивания винтов и саморезов при проведении строительно-монтажных работ, сборки/разборки, ремонта различных механизмов и узлов
- Инструмент оснащен рельефной рукояткой с противоскользящей поверхностью, которая обеспечивает надежный хват