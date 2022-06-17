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Отвертка Кобальт POLYWOOD 912-069 (PH-0, 75 мм, CrV)
5.0
2
Найти аналог
Отвертки
    Отвертка Кобальт POLYWOOD 912-069 (PH-0, 75 мм, CrV)
    Арт. О00000010641
    5.0
    2
    Отвертка Кобальт POLYWOOD 912-069 (PH-0, 75 мм, CrV)
    Отвертка Кобальт POLYWOOD 912-069 (PH-0, 75 мм, CrV)
    Отвертка Кобальт POLYWOOD 912-069 (PH-0, 75 мм, CrV)
      Отвертка Кобальт POLYWOOD 912-069 (PH-0, 75 мм, CrV)
      Отвертка Кобальт POLYWOOD 912-069 (PH-0, 75 мм, CrV)
      Отвертка Кобальт POLYWOOD 912-069 (PH-0, 75 мм, CrV)

      Отвертка Кобальт POLYWOOD 912-069 (PH-0, 75 мм, CrV)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000010641
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Кобальт
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.039
      Габариты, мм
      		220x47x25
      Гибкая
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Отвертка PH-0 х 75 мм CR-V КОБАЛЬТ POLYWOOD 912-069 - удобный и практичный инструмент с закаленным жалом HRC 53-54.

        Преимущества

        • Предназначена для завинчивания/отвинчивания винтов и саморезов при проведении строительно-монтажных работ, сборки/разборки, ремонта различных механизмов и узлов
        • Инструмент оснащен рельефной рукояткой с противоскользящей поверхностью, которая обеспечивает надежный хват