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Отвертка Кобальт POLYWOOD 912-106 (PH-2, 100 мм, CrV)
5.0
2
Найти аналог
Отвертки
    Отвертка Кобальт POLYWOOD 912-106 (PH-2, 100 мм, CrV)
    Арт. О00000010643
    5.0
    2
    Отвертка Кобальт POLYWOOD 912-106 (PH-2, 100 мм, CrV)
    Отвертка Кобальт POLYWOOD 912-106 (PH-2, 100 мм, CrV)
    Отвертка Кобальт POLYWOOD 912-106 (PH-2, 100 мм, CrV)
      Отвертка Кобальт POLYWOOD 912-106 (PH-2, 100 мм, CrV)
      Отвертка Кобальт POLYWOOD 912-106 (PH-2, 100 мм, CrV)
      Отвертка Кобальт POLYWOOD 912-106 (PH-2, 100 мм, CrV)

      Отвертка Кобальт POLYWOOD 912-106 (PH-2, 100 мм, CrV)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000010643
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Кобальт
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.098
      Габариты, мм
      		275x47x33
      Гибкая
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Отвертка Кобальт POLYWOOD 912-106 предназначена для завинчивания/отвинчивания винтов и саморезов при проведении строительно-монтажных работ, сборки/разборки, ремонта различных механизмов и узлов.

        Преимущества

        • Изделие удобно применять автолюбителям и мастерам различного профиля
        • Инструмент оснащен древесно-полимерной рукояткой, которая не скользит в ладонях и обеспечивает надежный хват