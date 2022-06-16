Отвертка Кобальт POLYWOOD 912-106 (PH-2, 100 мм, CrV)
Арт. О00000010643
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|0.098
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Габариты, мм
|275x47x33
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Гибкая
|Нет
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- Отвертка Кобальт POLYWOOD 912-106 предназначена для завинчивания/отвинчивания винтов и саморезов при проведении строительно-монтажных работ, сборки/разборки, ремонта различных механизмов и узлов.
Преимущества
- Изделие удобно применять автолюбителям и мастерам различного профиля
- Инструмент оснащен древесно-полимерной рукояткой, которая не скользит в ладонях и обеспечивает надежный хват