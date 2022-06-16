Рычажная кованая струбцина Кобальт 249-068 (F-образная, 100x250 мм)

Струбцина F-образная рычажная кованая 100х250мм КОБАЛЬТ 249-068 предназначена для временной быстрой фиксации различных деталей и заготовок между собой или к верстаку для дальнейшей обработки, сварки или склейки. Струбцина изготовлена из углеродистой конструкционной стали. Подвижная губка оснащена специальным рычагом с трещоточным стопорным механизмом, позволяющим быстро фиксировать и высвобождать обрабатываемую деталь, предотвращать излишнюю силу зажима и вибрацию. Толщина зажимаемых заготовок до 250мм, глубина захвата 100мм, усилие сжатия 370 кгс, масса 1,9 кг.