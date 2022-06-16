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Рычажная кованая струбцина Кобальт 249-068 (F-образная, 100x250 мм)
4.5
2
3 035 ₽
Струбцины
    Рычажная кованая струбцина Кобальт 249-068 (F-образная, 100x250 мм)
    Арт. О00000009699
    4.5
    2
    Рычажная кованая струбцина Кобальт 249-068 (F-образная, 100x250 мм)
    Рычажная кованая струбцина Кобальт 249-068 (F-образная, 100x250 мм)
    Рычажная кованая струбцина Кобальт 249-068 (F-образная, 100x250 мм)
      Рычажная кованая струбцина Кобальт 249-068 (F-образная, 100x250 мм)
      Рычажная кованая струбцина Кобальт 249-068 (F-образная, 100x250 мм)
      Рычажная кованая струбцина Кобальт 249-068 (F-образная, 100x250 мм)

      Рычажная кованая струбцина Кобальт 249-068 (F-образная, 100x250 мм)

      3 035 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000009699
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Кобальт
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип зажимного инструмента
      		струбцина
      Класс товара
      		бытовой
      Все характеристики

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      3 035 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Струбцина F-образная рычажная кованая 100х250мм КОБАЛЬТ 249-068 предназначена для временной быстрой фиксации различных деталей и заготовок между собой или к верстаку для дальнейшей обработки, сварки или склейки. Струбцина изготовлена из углеродистой конструкционной стали. Подвижная губка оснащена специальным рычагом с трещоточным стопорным механизмом, позволяющим быстро фиксировать и высвобождать обрабатываемую деталь, предотвращать излишнюю силу зажима и вибрацию. Толщина зажимаемых заготовок до 250мм, глубина захвата 100мм, усилие сжатия 370 кгс, масса 1,9 кг.