Тиски слесарные с поворотом в двух плоскостях, наковальня Кобальт 246-012
Арт. X13191821189
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты наковальни, мм
|95х55
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Наличие наковальни
|Да
- Тиски слесарные с поворотом в двух плоскостях, наковальня Кобальт 246-012 предназначены для надежной фиксации деталей для дальнейшей сборки или обработки режущим, шлифовальным или легким ударным инструментом. Изготовлены из ковкого чугуна с затягивающим винтом из углеродистой конструкционной стали. Крепление на верстаке с помощью 4-х болтов или саморезов не менее 8 мм в диаметре.
Преимущества
- Тиски имеют прямоугольную наковальню для правки заготовок легким ударным инструментом: молотком или киянкой
- Поворотный механизм позволяет установить тиски в наиболее удобное для обработки детали положение в горизонтальной и вертикальной плоскости
- На тисках предусмотрены съемные губки для возможности замены в случае их износа
- Тиски имеют вспомогательный зажим с губками V-образного профиля для фиксации заготовок квадратного или круглого сечения диаметром до 110 мм, а также трубный зажим для фиксации труб диаметром до 40 мм