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Тиски слесарные с поворотом в двух плоскостях, наковальня Кобальт 246-012
Найти аналог
Слесарные тиски
    Тиски слесарные с поворотом в двух плоскостях, наковальня Кобальт 246-012
    Арт. X13191821189
    Тиски слесарные с поворотом в двух плоскостях, наковальня Кобальт 246-012
    Тиски слесарные с поворотом в двух плоскостях, наковальня Кобальт 246-012
    Тиски слесарные с поворотом в двух плоскостях, наковальня Кобальт 246-012
    Тиски слесарные с поворотом в двух плоскостях, наковальня Кобальт 246-012
      Тиски слесарные с поворотом в двух плоскостях, наковальня Кобальт 246-012
      Тиски слесарные с поворотом в двух плоскостях, наковальня Кобальт 246-012
      Тиски слесарные с поворотом в двух плоскостях, наковальня Кобальт 246-012
      Тиски слесарные с поворотом в двух плоскостях, наковальня Кобальт 246-012

      Тиски слесарные с поворотом в двух плоскостях, наковальня Кобальт 246-012

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X13191821189

      Характеристики

      Производитель
      		Кобальт
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты наковальни, мм
      		95х55
      Наличие наковальни
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Тиски слесарные с поворотом в двух плоскостях, наковальня Кобальт 246-012 предназначены для надежной фиксации деталей для дальнейшей сборки или обработки режущим, шлифовальным или легким ударным инструментом. Изготовлены из ковкого чугуна с затягивающим винтом из углеродистой конструкционной стали. Крепление на верстаке с помощью 4-х болтов или саморезов не менее 8 мм в диаметре.

        Преимущества

        • Тиски имеют прямоугольную наковальню для правки заготовок легким ударным инструментом: молотком или киянкой
        • Поворотный механизм позволяет установить тиски в наиболее удобное для обработки детали положение в горизонтальной и вертикальной плоскости
        • На тисках предусмотрены съемные губки для возможности замены в случае их износа
        • Тиски имеют вспомогательный зажим с губками V-образного профиля для фиксации заготовок квадратного или круглого сечения диаметром до 110 мм, а также трубный зажим для фиксации труб диаметром до 40 мм