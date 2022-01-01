Преимущества

Тиски имеют прямоугольную наковальню для правки заготовок легким ударным инструментом: молотком или киянкой

Поворотный механизм позволяет установить тиски в наиболее удобное для обработки детали положение в горизонтальной и вертикальной плоскости

На тисках предусмотрены съемные губки для возможности замены в случае их износа

Тиски имеют вспомогательный зажим с губками V-образного профиля для фиксации заготовок квадратного или круглого сечения диаметром до 110 мм, а также трубный зажим для фиксации труб диаметром до 40 мм

Тиски слесарные с поворотом в двух плоскостях, наковальня Кобальт 246-012 предназначены для надежной фиксации деталей для дальнейшей сборки или обработки режущим, шлифовальным или легким ударным инструментом. Изготовлены из ковкого чугуна с затягивающим винтом из углеродистой конструкционной стали. Крепление на верстаке с помощью 4-х болтов или саморезов не менее 8 мм в диаметре.