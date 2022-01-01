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Тиски слесарные поворотные Кобальт 245-992
12 060 ₽
Слесарные тиски
    Тиски слесарные поворотные Кобальт 245-992
    Арт. О00000012173
    Тиски слесарные поворотные Кобальт 245-992
    Тиски слесарные поворотные Кобальт 245-992
      Тиски слесарные поворотные Кобальт 245-992
      Тиски слесарные поворотные Кобальт 245-992

      Тиски слесарные поворотные Кобальт 245-992

      12 060 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 533 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 550 ₽
      Арт. О00000012173

      Характеристики

      Производитель
      		Кобальт
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Наличие наковальни
      		Да
      Рабочий ход, мм
      		150
      Все характеристики
      12 060 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 533 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 550 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Слесарные поворотные тиски КОБАЛЬТ 245-992 имеют прочную конструкцию. Рассчитаны на использование в мастерской или гараже. Приспособление применяется при слесарных работах для надежной фиксации заготовки. Для удобства работы наковальня имеет большой размер - 100х95 мм. В основании предусмотрены посадочные пазы - для крепления тисков к верстаку или рабочему столу. Материал корпуса - чугун, винта - сталь. Особенность модели - съемная конструкция губок.

        Преимущества

        • Для удобства работы наковальня имеет большой размер - 100х95 мм
        • В основании предусмотрены посадочные пазы - для крепления тисков к верстаку или рабочему столу
        • Особенность модели - съемная конструкция губок