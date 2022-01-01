Тиски слесарные поворотные Кобальт 245-992

Слесарные поворотные тиски КОБАЛЬТ 245-992 имеют прочную конструкцию. Рассчитаны на использование в мастерской или гараже. Приспособление применяется при слесарных работах для надежной фиксации заготовки. Для удобства работы наковальня имеет большой размер - 100х95 мм. В основании предусмотрены посадочные пазы - для крепления тисков к верстаку или рабочему столу. Материал корпуса - чугун, винта - сталь. Особенность модели - съемная конструкция губок.

Преимущества

Для удобства работы наковальня имеет большой размер - 100х95 мм

В основании предусмотрены посадочные пазы - для крепления тисков к верстаку или рабочему столу

Особенность модели - съемная конструкция губок



