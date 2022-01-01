Тиски слесарные поворотные Кобальт 245-992
Арт. О00000012173
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Наличие наковальни
|Да
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Рабочий ход, мм
|150
- Слесарные поворотные тиски КОБАЛЬТ 245-992 имеют прочную конструкцию. Рассчитаны на использование в мастерской или гараже. Приспособление применяется при слесарных работах для надежной фиксации заготовки. Для удобства работы наковальня имеет большой размер - 100х95 мм. В основании предусмотрены посадочные пазы - для крепления тисков к верстаку или рабочему столу. Материал корпуса - чугун, винта - сталь. Особенность модели - съемная конструкция губок.
Преимущества
- Для удобства работы наковальня имеет большой размер - 100х95 мм
- В основании предусмотрены посадочные пазы - для крепления тисков к верстаку или рабочему столу
- Особенность модели - съемная конструкция губок