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Ленточный зажим Кобальт 248-887 (4 м)
5.0
2
1 070 ₽
Струбцины
    Ленточный зажим Кобальт 248-887 (4 м)
    Арт. Х1311163
    5.0
    2
    Ленточный зажим Кобальт 248-887 (4 м)
    Ленточный зажим Кобальт 248-887 (4 м)
      Ленточный зажим Кобальт 248-887 (4 м)
      Ленточный зажим Кобальт 248-887 (4 м)

      Ленточный зажим Кобальт 248-887 (4 м)

      1 070 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1311163
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Кобальт
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип зажимного инструмента
      		струбцина
      Класс товара
      		бытовой
      Все характеристики
      1 070 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ленточный зажим, 4 м КОБАЛЬТ 248-887 предназначается для надежной фиксации заготовок из древесины и их производных с целью дальнейшей обработки.

        Преимущества

        • Лента изготавливается из прочного нейлона и оказывает равномерное давление на заготовку
        • Пластиковые скобы препятствуют повреждению углов обрабатываемых материалов
        • Модель отличается простотой в применении, необходимо лишь зафиксировать угловые скобы на заготовке и затянуть ленту