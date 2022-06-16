Ленточный зажим Кобальт 248-887 (4 м)

Преимущества

Лента изготавливается из прочного нейлона и оказывает равномерное давление на заготовку

Пластиковые скобы препятствуют повреждению углов обрабатываемых материалов

Модель отличается простотой в применении, необходимо лишь зафиксировать угловые скобы на заготовке и затянуть ленту

Ленточный зажим, 4 м КОБАЛЬТ 248-887 предназначается для надежной фиксации заготовок из древесины и их производных с целью дальнейшей обработки.