Ленточный зажим Кобальт 248-887 (4 м)
Арт. Х1311163
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип зажимного инструмента
|струбцина
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Класс товара
|бытовой
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- Ленточный зажим, 4 м КОБАЛЬТ 248-887 предназначается для надежной фиксации заготовок из древесины и их производных с целью дальнейшей обработки.
Преимущества
- Лента изготавливается из прочного нейлона и оказывает равномерное давление на заготовку
- Пластиковые скобы препятствуют повреждению углов обрабатываемых материалов
- Модель отличается простотой в применении, необходимо лишь зафиксировать угловые скобы на заготовке и затянуть ленту