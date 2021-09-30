Кольцевые пилы по дереву Matrix 70470 (60-95 мм, 1,5")
Арт. 90167506
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Длина, мм
|38
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min диаметр, мм
|60
- Кольцевая пила Matrix 70470 состоит из держателя и коронок диаметром 60-67-74-81-95 мм, позволяющих вырезать круглые отверстия глубиной до 1,5 дюйма в дереве, ДВП и ДСП. Не требует специальных навыков и оборудования, поскольку используется в качестве оснастки для ручных и электрических дрелей. Пила необходима при проведении работ по выводу труб через перегородки, установке осветительных систем, розеток и выключателей.
Преимущества
- Режущие полотна изготовлены из среднеуглеродистой стали 45 марки, поэтому характеризуются прочностью и устойчивостью к повреждениям
- Инструмент комплектуется направляющим сверлом, облегчающим центровку отверстия
- Перед началом работы нужно только установить в паз держателя коронку требуемого диаметра, поэтому сборка пилы занимает несколько секунд
- На корпусе держателя нанесены обозначения диаметров, что упрощает установку коронок
- По окончании работ все полотна вставляются в держатель, поэтому инструмент удобен в хранении