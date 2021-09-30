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Кольцевые пилы по дереву Matrix 70470 (60-95 мм, 1,5")
5.0
1
890 ₽
Наборы коронок по дереву
    Кольцевые пилы по дереву Matrix 70470 (60-95 мм, 1,5")
    Арт. 90167506
    5.0
    1
    Кольцевые пилы по дереву Matrix 70470 (60-95 мм, 1,5")
    Кольцевые пилы по дереву Matrix 70470 (60-95 мм, 1,5")
      Кольцевые пилы по дереву Matrix 70470 (60-95 мм, 1,5")
      Кольцевые пилы по дереву Matrix 70470 (60-95 мм, 1,5")

      Кольцевые пилы по дереву Matrix 70470 (60-95 мм, 1,5")

      890 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. 90167506
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина, мм
      		38
      min диаметр, мм
      		60
      Все характеристики
      890 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Кольцевая пила Matrix 70470 состоит из держателя и коронок диаметром 60-67-74-81-95 мм, позволяющих вырезать круглые отверстия глубиной до 1,5 дюйма в дереве, ДВП и ДСП. Не требует специальных навыков и оборудования, поскольку используется в качестве оснастки для ручных и электрических дрелей. Пила необходима при проведении работ по выводу труб через перегородки, установке осветительных систем, розеток и выключателей.

        Преимущества

        • Режущие полотна изготовлены из среднеуглеродистой стали 45 марки, поэтому характеризуются прочностью и устойчивостью к повреждениям
        • Инструмент комплектуется направляющим сверлом, облегчающим центровку отверстия
        • Перед началом работы нужно только установить в паз держателя коронку требуемого диаметра, поэтому сборка пилы занимает несколько секунд
        • На корпусе держателя нанесены обозначения диаметров, что упрощает установку коронок
        • По окончании работ все полотна вставляются в держатель, поэтому инструмент удобен в хранении