Кольцевые пилы по дереву Matrix 70470 (60-95 мм, 1,5")

Кольцевая пила Matrix 70470 состоит из держателя и коронок диаметром 60-67-74-81-95 мм, позволяющих вырезать круглые отверстия глубиной до 1,5 дюйма в дереве, ДВП и ДСП. Не требует специальных навыков и оборудования, поскольку используется в качестве оснастки для ручных и электрических дрелей. Пила необходима при проведении работ по выводу труб через перегородки, установке осветительных систем, розеток и выключателей.

Преимущества